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Главная Технологии Конец эпохи — s1mple покинул NAVI после 9 лет с клубом

Конец эпохи — s1mple покинул NAVI после 9 лет с клубом

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 10:22
Игрок s1mple покинул NAVI после 9 лет — с кем подписал новый контракт
Профессиональный украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев. Фото: кадр из видео/YouTube

Украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев покинул Natus Vincere после почти десятилетия в клубе. В тот же день стало известно, что он официально присоединился к BC Game.

Об этом говорится на официальном сайте клуба NAVI.

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После завершения BLAST.tv Austin Major 2025 NAVI получили несколько предложений по трансферу s1mple — все они были переданы игроку на рассмотрение.

"Сегодня мы хотим объявить, что после 9 лет с клубом s1mple покидает Natus Vincere. Мы невероятно благодарны Саше за путь, который мы прошли вместе: за многочисленные трофеи и феноменальный 2021 год с победами на PGL Major Stockholm, Intel Grand Slam и других ключевых ивентах, за незабываемые эмоции от матчей и яркие хайлайты, которые навсегда останутся в сердцах фанатов", — говорится в сообщении.

В NAVI подчеркнули, что в составе организации s1mple трижды признавался лучшим игроком мира и получил 21 медаль MVP — настоящий GOAT, чья карьера вдохновила многих молодых талантливых киберспортсменов, которые уже выступают на профессиональной сцене.

В тот же день, 28 июля, BC Game сообщил о подписании Костылева.

"Мы рады объявить, что Александр "s1mple" Костылев официально присоединяется к BC Game. S1mple, которого многие считают одним из лучших игроков CS всех времен, приносит с собой наследие непревзойденных навыков, опыт чемпионатов и жажду новых побед", — отметили в организации.

Напомним, в польском Катовице проходил групповой этап одного из самых престижных турниров по CS2 — IEM Katowice 2025. Настоящей неожиданностью стала яркая игра украинского коллектива Natus Vincere (NAVI), которая всколыхнула сцену.

Ранее мы сообщали, что NAVI сумели одолеть The Spirit — первую команду мирового рейтинга HLTV и действующего победителя последнего мейджора. А в финале группы "Б" им противостояли The MongolZ, что сделало противостояние ещё более напряжённым.

компьютерные игры NaVi Киберспорт видеоигры s1mple
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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