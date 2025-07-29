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Головна Технології Кінець епохи — s1mple покинув NAVI після 9 років з клубом

Кінець епохи — s1mple покинув NAVI після 9 років з клубом

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 10:22
Гравець s1mple покинув NAVI після 9 років — з ким підписав новий контракт
Професійний український кіберспортсмен Олександр "s1mple" Костилєв. Фото: кадр з відео/YouTube

Український кіберспортсмен Олександр "s1mple" Костилєв покинув Natus Vincere після майже десятиліття в клубі. Того ж дня стало відомо, що він офіційно приєднався до BC Game.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу NAVI.

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Після завершення BLAST.tv Austin Major 2025 NAVI отримали кілька пропозицій щодо трансферу s1mple — усі вони були передані гравцю на розгляд.

"Сьогодні ми хочемо оголосити, що після 9 років з клубом s1mple залишає Natus Vincere. Ми неймовірно вдячні Саші за шлях, що ми пройшли разом: за численні трофеї та феноменальний 2021 рік з перемогами на PGL Major Stockholm, Intel Grand Slam та інших ключових івентах, за незабутні емоції від матчів та яскраві хайлайти, які назавжди залишаться в серцях фанатів", — ідеться в повідомленні.

У NAVI підкреслили, що в складі організації s1mple тричі визнавався найкращим гравцем світу та здобув 21 медаль MVP — справжній GOAT, чия кар'єра надихнула багатьох молодих талановитих кіберспортсменів, які вже виступають на професійній сцені.

У той самий день, 28 липня, BC Game повідомив про підписання Костилєва.

"Ми раді оголосити, що Олександр "s1mple" Костилєв офіційно приєднується до BC Game. S1mple, якого багато хто вважає одним із найкращих гравців CS усіх часів, приносить із собою спадщину неперевершених навичок, досвід чемпіонатів і жагу до нових перемог", — зазначили в організації.

Нагадаємо, у польському Катовіце тривав груповий етап одного з найпрестижніших турнірів із CS2 — IEM Katowice 2025. Справжньою несподіванкою стала яскрава гра українського колективу Natus Vincere (NAVI), яка сколихнула сцену.

Раніше ми повідомляли, що NAVI зуміли здолати The Spirit — першу команду світового рейтингу HLTV та чинного переможця останнього мейджора. А у фіналі групи "Б" їм протистояли The MongolZ, що зробило протистояння ще більш напруженим.

комп'ютерні ігри NaVi Кіберспорт відеоігри s1mple
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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