Чому інвестиції в скіни ігри Counter-Strike 2 обійшли біткоїн і золото

Чоловік грає у комп’ютерну гру. Фото: Freepik

Останніми роками ринок віртуальних предметів із відеоігор, зокрема популярної гри Counter-Strike 2 (CS2), набув несподіваної інвестиційної ваги. Особливо це стосується скінів — графічних елементів, що змінюють вигляд зброї, не впливаючи на ігрову механіку. Те, що колись було просто візуальним бонусом для гравців, сьогодні перетворилося на повноцінний фінансовий інструмент.

За даними Bloomberg, інвестиції в скіни CS2 принесли 41% річних — більше, ніж традиційні активи, як-от золото (із набагато нижчим коефіцієнтом Шарпа — 0,12) або навіть Bitcoin (0,21). Для порівняння, фондовий ринок США показує 0,25. Коефіцієнт Шарпа скінів сягає 0,34, що свідчить про кращу рентабельність на одиницю ризику.

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Мільйон доларів за віртуальний дизайн

У червні 2024 року стався резонансний продаж: один зі скінів у CS2 був проданий за рекордний 1 мільйон доларів. Унікальний дизайн у блакитно-жовтих відтінках та дерев’яні елементи зробили його особливо привабливим для колекціонерів. Це стало поворотним моментом: інтерес до віртуальних активів різко зріс не лише серед геймерів, а й серед інвесторів.

Капіталізація ринку скінів CS2 сягнула 4,3 мільярда доларів. При цьому він продовжує демонструвати стабільність навіть тоді, коли традиційні ринки падають: 5 серпня 2024 року, наприклад, Nasdaq 100 втратив 4,77%, Bitcoin — понад 10%, а скіни просіли лише на 1,19%.

Порівняння з фондовим ринком та криптовалютами

Акції вважаються класичним інструментом для збереження та примноження капіталу. Середньорічне зростання S&P 500 або Nasdaq 100 становить близько 8-10%, однак такі інвестиції потребують терпіння та довгострокового горизонту. Скіни ж можуть принести понад 15% за кілька місяців, хоча їхня волатильність сягає 300%.

На тлі криптовалют скіни виглядають як менш ризикована альтернатива. Хоча і Bitcoin, і Ethereum здатні забезпечити суттєві прибутки, вони також надзвичайно чутливі до геополітики, регуляторних змін та настроїв ринку. Натомість скіни CS2 залежать переважно від ігрової популярності та внутрішнього попиту геймерів, що робить їх більш передбачуваними.

Економіка скінів: від нішевого до мейнстриму

Valve, розробник CS2, у 2023 році заробила понад 1 мільярд доларів лише на кейсах та комісії Steam. Ринок розвивається завдяки легкій ліквідності предметів, постійному попиту та зростальному колекційному інтересу. За оцінками, до 2026 року обсяг ринку віртуальних предметів може досягти 75 мільярдів доларів.

З 2019 року сукупний обсяг транзакцій на ринку скінів перевищив 320 мільярдів доларів — у 6,6 раза більше, ніж обсяг п’яти провідних NFT-проєктів. Це показник не просто інтересу, а поступового переходу скінів зі сфери розваг до активів нового покоління.

Ризики залишаються, але інтерес не згасає

Попри вражальні прибутки, інвестування в скіни має свої ризики. Окрім високої волатильності, загрозу становлять шахрайські платформи, що пропонують незаконні операції з цифровими предметами. Втім, це не відлякує охочих заробити — ринок зростає, а довіра до нього зміцнюється через усе більшу прозорість офіційних майданчиків.

Майбутнє ринку скінів

Аналітики прогнозують, що скіни в CS2 залишаться у фокусі інвесторів щонайменше до середини 2020-х. Якщо нинішні тенденції збережуться, цей сегмент може скласти конкуренцію навіть частині традиційних активів. В умовах нестабільної світової економіки попит на альтернативні форми інвестування тільки посилюватиметься — а значить, у віртуальних предметів ще попереду пік популярності.

Як повідомлялось, глобальні фінансові ринки переживають період значної обережності, адже десятки трильйонів доларів залишаються неінвестованими. Ця ситуація зумовлена низкою чинників, зокрема торговими війнами, зростанням дефіциту США та загальними геополітичними ризиками. Як наслідок, інвестори поступово виводять капітал зі США, переорієнтовуючись на ринки Європи, Індії, Японії та країн Перської затоки.

Також ми розповідали, що перший квартал 2025 року ознаменувався рекордними інвестиціями на венчурному ринку, сягнувши 126,3 млрд дол. — це найвищий показник за останні 11 кварталів. Головним рушієм цього зростання став штучний інтелект (ШІ). Попри це, загальна кількість угод скоротилася до 7 551, що свідчить про обережність інвесторів у всіх секторах, крім ШІ.