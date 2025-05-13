Рекордні венчурні інвестиції у 2025 — як ШІ веде ринок уперед

Чоловік за ноутбуком. Фото: Freepik

Перший квартал 2025 року став справжнім проривом для венчурного ринку, встановивши новий рекорд за обсягом інвестицій — 126,3 млрд дол. Це найвищий показник за останні 11 кварталів, а головним каталізатором цього буму став штучний інтелект (ШІ). Водночас кількість угод скоротилася до 7 551, що є найнижчим рівнем за останні роки, демонструючи обережність інвесторів у всіх секторах, крім ШІ.

Як йдеться у звіті KPMG Venture Pulse, штучний інтелект став беззаперечним лідером венчурного ринку. Найгучнішим прикладом є історичний раунд фінансування OpenAI, який залучив 40 млрд дол. Ця угода не лише встановила новий стандарт для ШІ-стартапів, але й підкреслила глобальний попит на технології штучного інтелекту.

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Окрім OpenAI, значні інвестиції отримали:

Anthropic — 4,5 млрд дол. для розвитку безпечного ШІ;

Infinite Reality — 3 млрд дол. на проєкти віртуальної реальності;

Binance — 2 млрд дол. для інтеграції ШІ у фінансові технології.

Ці угоди свідчать про те, що інвестори готові вкладати величезні суми в компанії, які демонструють потенціал у сфері ШІ, навіть на тлі загальної обережності на ринку.

Регіональний розподіл: США домінують, Азія відстає

Географія венчурних інвестицій у 2025 році підкреслює чіткий розподіл сил:

США залишаються глобальним лідером, акумулюючи 72% світових венчурних інвестицій (91,5 млрд дол.). Це найвищий показник з 2021 року, що пояснюється концентрацією ШІ-стартапів і потужною венчурною інфраструктурою.

Європа демонструє стійкість, залучивши 18 млрд дол. попри геополітичні виклики, зокрема нестабільність через війни та торгові бар’єри.

Азія переживає спад: лише 12,9 млрд дол., що є найнижчим показником за останнє десятиліття. Це пов’язано з економічними викликами і меншою активністю в ШІ-секторі.

Такий розподіл підкреслює, що ШІ-інновації зосереджені переважно в США, тоді як інші регіони намагаються наздогнати.

Український контекст: виклики та можливості

В Україні венчурний ринок залишається під тиском через війну, але потенціал українських стартапів усе ще привертає увагу. За словами керівника напряму консультаційних послуг з питань M&A в KPMG в Україні Іллі Сегеди, українські компанії мають унікальні можливості в кількох секторах.

"Попри високі ризики, українські стартапи можуть стати цінними гравцями у сферах оборони, кібербезпеки, медицини та логістики", — зазначає він.

Експерт також підкреслює необхідність системного підходу для розкриття цього потенціалу.

"Щоб реалізувати цей потенціал, Україні потрібна чітка стратегія розвитку ШІ, активна роль держави у стимулюванні інвестицій та підтримка міжнародних партнерів у формуванні венчурної інфраструктури — адже, попри війну, попит на український талант і технології залишається високим", — наголошує Сегеда.

Експерти вважають, що українські стартапи в оборонних технологіях і кібербезпеці можуть отримати значні інвестиції, якщо вдасться створити сприятливі умови для інвесторів.

Що попереду

Аналітики прогнозують, що у другому кварталі 2025 року венчурний ринок залишиться стриманим поза межами ШІ. Геополітичні ризики, невизначеність на ринку IPO та торгові бар’єри змушують інвесторів бути обережними. Проте ШІ продовжить домінувати, зокрема в таких напрямах:

індустріальні рішення: автоматизація виробництва та логістики;

оборонні технології: ШІ для безпілотників і систем безпеки;

кібербезпека: захист даних у цифровій економіці.

Крім того, очікується зростання активності в сфері злиттів і поглинань (M&A). Великі технологічні компанії, такі як Google, Microsoft чи Amazon, прагнуть скуповувати ШІ-стартапи, щоб зміцнити свої позиції перед новим витком глобальної конкуренції.

Також прогнозується, що інвестори полюватимуть на нішеві стартапи у сфері оборонних технологій. А конкуренція за таланти загострюватиметься, тож країни з розвиненим інженерним потенціалом отримають шанс.

Для України це може стати історичним вікном можливостей — якщо держава, бізнес і міжнародні партнери зможуть синхронізувати зусилля, додають фахівці.

Раніше ми розповідали, що Microsoft активно інтегрує генеративні інструменти штучного інтелекту у свій процес розробки. Це призвело до значного зростання автоматизації створення коду. Наразі від 20% до 30% усього програмного коду у внутрішніх репозиторіях компанії генерується саме штучним інтелектом.

Також ми розбирались, чи дійсно ШІ може замінити психолога та вилікувати душевний біль. Адже штучний інтелект вже міцно вкорінився у нашому повсякденні, ставши його невід'ємною частиною.