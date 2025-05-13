Рекордные венчурные инвестиции в 2025 — как ИИ ведет рынок вперед

Мужчина за ноутбуком. Фото: Freepik

Первый квартал 2025 года стал настоящим прорывом для венчурного рынка, установив новый рекорд по объему инвестиций — 126,3 млрд долл. Это самый высокий показатель за последние 11 кварталов, а главным катализатором этого бума стал искусственный интеллект (ИИ). В то же время количество сделок сократилось до 7 551, что является самым низким уровнем за последние годы, демонстрируя осторожность инвесторов во всех секторах, кроме ИИ.

Как говорится в отчете KPMG Venture Pulse, искусственный интеллект стал безоговорочным лидером венчурного рынка. Самым громким примером является исторический раунд финансирования OpenAI, который привлек 40 млрд долл. Эта сделка не только установила новый стандарт для ИИ-стартапов, но и подчеркнула глобальный спрос на технологии искусственного интеллекта.

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Кроме OpenAI, значительные инвестиции получили:

Anthropic — 4,5 млрд долл. для развития безопасного ИИ;

Infinite Reality — 3 млрд долл. на проекты виртуальной реальности;

Binance — 2 млрд долл. для интеграции ИИ в финансовые технологии.

Эти сделки свидетельствуют о том, что инвесторы готовы вкладывать огромные суммы в компании, которые демонстрируют потенциал в сфере ИИ, даже на фоне общей осторожности на рынке.

Региональное распределение: США доминируют, Азия отстает

География венчурных инвестиций в 2025 году подчеркивает четкое распределение сил:

США остаются глобальным лидером, аккумулируя 72% мировых венчурных инвестиций (91,5 млрд долл.). Это самый высокий показатель с 2021 года, что объясняется концентрацией ИИ-стартапов и мощной венчурной инфраструктурой.

Европа демонстрирует устойчивость, привлекая 18 млрд долл. несмотря на геополитические вызовы, в частности нестабильность из-за войн и торговых барьеров.

Азия переживает спад: всего 12,9 млрд долл., что является самым низким показателем за последнее десятилетие. Это связано с экономическими вызовами и меньшей активностью в ИИ-секторе.

Такое распределение подчеркивает, что ИИ-инновации сосредоточены преимущественно в США, тогда как другие регионы пытаются догнать.

Украинский контекст: вызовы и возможности

В Украине венчурный рынок остается под давлением из-за войны, но потенциал украинских стартапов все еще привлекает внимание. По словам руководителя направления консультационных услуг по вопросам M&A в KPMG в Украине Ильи Сегеды, украинские компании имеют уникальные возможности в нескольких секторах.

"Несмотря на высокие риски, украинские стартапы могут стать ценными игроками в сферах обороны, кибербезопасности, медицины и логистики", — отмечает он.

Эксперт также подчеркивает необходимость системного подхода для раскрытия этого потенциала.

"Чтобы реализовать этот потенциал, Украине нужна четкая стратегия развития ИИ, активная роль государства в стимулировании инвестиций и поддержка международных партнеров в формировании венчурной инфраструктуры — ведь, несмотря на войну, спрос на украинский талант и технологии остается высоким", — отмечает Сегеда.

Эксперты считают, что украинские стартапы в оборонных технологиях и кибербезопасности могут получить значительные инвестиции, если удастся создать благоприятные условия для инвесторов.

Что впереди

Аналитики прогнозируют, что во втором квартале 2025 года венчурный рынок останется сдержанным вне ИИ. Геополитические риски, неопределенность на рынке IPO и торговые барьеры заставляют инвесторов быть осторожными. Однако ИИ продолжит доминировать, в частности в таких направлениях:

индустриальные решения: автоматизация производства и логистики;

оборонные технологии: ИИ для беспилотников и систем безопасности;

кибербезопасность: защита данных в цифровой экономике.

Кроме того, ожидается рост активности в сфере слияний и поглощений (M&A). Крупные технологические компании, такие как Google, Microsoft или Amazon, стремятся скупать ИИ-стартапы, чтобы укрепить свои позиции перед новым витком глобальной конкуренции.

Также прогнозируется, что инвесторы будут охотиться на нишевые стартапы в сфере оборонных технологий. А конкуренция за таланты будет обостряться, поэтому страны с развитым инженерным потенциалом получат шанс.

Для Украины это может стать историческим окном возможностей — если государство, бизнес и международные партнеры смогут синхронизировать усилия, добавляют специалисты.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft активно интегрирует генеративные инструменты искусственного интеллекта в свой процесс разработки. Это привело к значительному росту автоматизации создания кода. Сейчас от 20% до 30% всего программного кода во внутренних репозиториях компании генерируется именно искусственным интеллектом.

Также мы разбирались, действительно ли ИИ может заменить психолога и вылечить душевную боль. Ведь искусственный интеллект уже прочно укоренился в нашей повседневности, став его неотъемлемой частью.