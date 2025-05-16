Трильйони доларів простоюють — інвестори тікають із США через хаос

Нью-Йоркська фондова біржа. Фото: Freepik

Глобальні фінансові ринки переживають період небаченої обережності. Десятки трильйонів доларів залишаються неінвестованими, осідаючи на банківських рахунках і в фондах грошового ринку. Основна причина — невизначеність, спричинена торговими війнами, зростанням дефіциту США та геополітичними ризиками. Інвестори поступово виводять капітал із США, спрямовуючи його до Європи, Індії, Японії та країн Перської затоки.

Про це заявив гендиректор інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінк на саудівсько-американському інвестиційному форумі в Ер-Ріяді, пише Reuters.

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"У Європі на банківських рахунках лежить 12 трлн євро. У Сполучених Штатах — 11 трильйонів доларів у фондах грошового ринку. Коли виникає невизначеність, все більше грошей утримується як готівка, і саме це ми зараз спостерігаємо", — зазначив Фінк.

Втрата довіри до США: відтік капіталу вже почався

Поки Вашингтон занурюється в торгові війни і бореться з дедалі зростаючим дефіцитом, глобальні інвестори змінюють орієнтири. Поступовий, але чіткий перерозподіл капіталу спрямований у бік Європи, Індії, Японії та країн Перської затоки. Причина очевидна: стратегічна невизначеність у США змушує шукати більш передбачувані регіони.

"Я думаю, ми перебуватимемо в періоді невизначеності, і ми почнемо фокусуватися на ролі дефіциту, який не є частиною будь-яких обговорень. Давайте будемо чесними, дефіцит США — це проблема", — наголосив Фінк.

Йдеться не лише про короткотермінову паузу в інвестуванні. Це сигнал довгострокових структурних змін у глобальній економічній конфігурації. Інвестори починають діяти обережно — і готівка стає символом цієї обережності.

Трамп, дефіцит і ризики рецесії

Візит Дональда Трампа до країн Перської затоки, як і попередні заяви Білого дому, не знизили градус занепокоєння на ринку. Торгові війни з Китаєм хоч і призупинені, але не завершені. Рівень державного боргу США зростає, а перспективи економічного зростання виглядають дедалі більш сумнівними.

Фінк прямо говорить: щоб уникнути загострення ситуації, Сполучені Штати повинні підтримувати зростання на рівні не нижче 3%. Якщо цього не станеться — наслідки можуть бути глибшими, ніж просто тимчасова зупинка інвестицій.

"Я дійсно вважаю, що те, що намагається зробити президент Трамп, відповідає тому, що намагається зробити королівство — вони намагаються створити більше державно-приватних інвестицій", — додав Фінк.

Своєю чергою, генеральний директор Blackstone Стівен Шварцман, який також виступив на форумі, наголосив на важливості терпіння у реалізації масштабних економічних змін.

"Ви збираєтеся досягти багатьох із цих речей... Але, як і всі великі видіння, деякі з них не відбудуться, і ви не можете розчаровуватись, тому що це природа серйозних змін", — зазначив він.

Що чекає ринки попереду

На думку Фінка, найближчі місяці будуть періодом підвищеної невизначеності.

"Ми вступаємо в чергові 90 днів невизначеності", — попередив він.

Цей прогноз відображає настрої інвесторів, які дедалі частіше обирають вичікувальну позицію. Водночас перерозподіл капіталу до інших регіонів може відкрити нові можливості для економічного зростання в Європі, Азії та на Близькому Сході.

Для України цей глобальний зсув також може мати значення. Хоча прямі інвестиції в країну обмежені через війну, стабілізація ринків у Європі та зростання інтересу до альтернативних регіонів можуть сприяти залученню капіталу в майбутньому, особливо в рамках післявоєнної відбудови.

Як повідомлялось, світова економіка не зможе уникнути кризи, спричиненої, зокрема, тарифною політикою Дональда Трампа. Долар продовжує втрачати свої позиції, і ця тенденція, ймовірно, збережеться. Українцям слід вже зараз розглянути варіанти інвестування для максимального збереження та примноження заощаджень.

Також зазначимо, у 2025 році інвестиції — це не просто про дохід, а про усвідомлений вибір в умовах нестабільності ринку. Кожен інвестор шукає свій шлях: від стабільності до нових можливостей, але спільним є прагнення до того, щоб гроші приносили користь. Отже, головне — це зважені рішення, які відповідають особистим цілям та обставинам.