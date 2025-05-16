Триллионы долларов простаивают — инвесторы бегут из США из-за хаоса

Нью-Йоркская фондовая биржа. Фото: Freepik

Глобальные финансовые рынки переживают период невиданной осторожности. Десятки триллионов долларов остаются неинвестированными, оседая на банковских счетах и в фондах денежного рынка. Основная причина — неопределенность, вызванная торговыми войнами, ростом дефицита США и геополитическими рисками. Инвесторы постепенно выводят капитал из США, направляя его в Европу, Индию, Японию и страны Персидского залива.

Об этом заявил гендиректор инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк на саудовско-американском инвестиционном форуме в Эр-Рияде, пишет Reuters.

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"В Европе на банковских счетах лежит 12 трлн евро. В Соединенных Штатах — 11 триллионов долларов в фондах денежного рынка. Когда возникает неопределенность, все больше денег удерживается как наличные, и именно это мы сейчас наблюдаем", — отметил Финк.

Потеря доверия к США: отток капитала уже начался

Пока Вашингтон погружается в торговые войны и борется с растущим дефицитом, глобальные инвесторы меняют ориентиры. Постепенное, но четкое перераспределение капитала направлено в сторону Европы, Индии, Японии и стран Персидского залива. Причина очевидна: стратегическая неопределенность в США заставляет искать более предсказуемые регионы.

"Я думаю, мы будем находиться в периоде неопределенности, и мы начнем фокусироваться на роли дефицита, который не является частью каких-либо обсуждений. Давайте будем честными, дефицит США — это проблема", — подчеркнул Финк.

Речь идет не только о краткосрочной паузе в инвестировании. Это сигнал долгосрочных структурных изменений в глобальной экономической конфигурации. Инвесторы начинают действовать осторожно — и наличные становятся символом этой осторожности.

Трамп, дефицит и риски рецессии

Визит Дональда Трампа в страны Персидского залива, как и предыдущие заявления Белого дома, не снизили градус беспокойства на рынке. Торговые войны с Китаем хоть и приостановлены, но не завершены. Уровень государственного долга США растет, а перспективы экономического роста выглядят все более сомнительными.

Финк прямо говорит: чтобы избежать обострения ситуации, Соединенные Штаты должны поддерживать рост на уровне не ниже 3%. Если этого не произойдет — последствия могут быть глубже, чем просто временная остановка инвестиций.

"Я действительно считаю, что то, что пытается сделать президент Трамп, соответствует тому, что пытается сделать королевство — они пытаются создать больше государственно-частных инвестиций", — добавил Финк.

В свою очередь генеральный директор Blackstone Стивен Шварцман, который также выступил на форуме, отметил важность терпения в реализации масштабных экономических изменений.

"Вы собираетесь достичь многих из этих вещей... но, как и все большие видения, некоторые из них не состоятся, и вы не можете разочаровываться, потому что это природа серьезных изменений", — сказал он.

Что ждет рынки впереди

По мнению Финка, ближайшие месяцы будут периодом повышенной неопределенности.

"Мы вступаем в очередные 90 дней неопределенности", — предупредил он.

Этот прогноз отражает настроения инвесторов, которые все чаще выбирают выжидательную позицию. В то же время перераспределение капитала в другие регионы может открыть новые возможности для экономического роста в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Для Украины этот глобальный сдвиг также может иметь значение. Хотя прямые инвестиции в страну ограничены из-за войны, стабилизация рынков в Европе и рост интереса к альтернативным регионам могут способствовать привлечению капитала в будущем, особенно в рамках послевоенного восстановления.

Как сообщалось, мировая экономика не сможет избежать кризиса, вызванного, в частности, тарифной политикой Дональда Трампа. Доллар продолжает терять свои позиции, и эта тенденция, вероятно, сохранится. Украинцам следует уже сейчас рассмотреть варианты инвестирования для максимального сохранения и приумножения сбережений.

Также отметим, в 2025 году инвестиции — это не просто о доходе, а об осознанном выборе в условиях нестабильности рынка. Каждый инвестор ищет свой путь: от стабильности к новым возможностям, но общим является стремление к тому, чтобы деньги приносили пользу. Следовательно, главное — это взвешенные решения, которые соответствуют личным целям и обстоятельствам.