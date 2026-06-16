В Іспанії запустили перший у світі електродвигун на 100% чистому водні

Електрогенератор на чистому водні. Фото: Wartsila

Водень давно називають одним із можливих рішень для енергетики майбутнього, але тепер ця ідея вийшла за межі теорії. У Іспанії великий двигун уперше зміг працювати на 100% чистому водні та подавати електроенергію до національної мережі.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Interesting Engineering.

Що відомо про перший двигун на чистому водні

Технологічна група Wärtsilä провела випробування у місті Бермео на півночі Іспанії. Під час тесту великий енергетичний двигун працював повністю на чистому водні та постачав електрику до національної енергомережі.

У компанії заявили, що це перша у світі демонстрація великомасштабного водневого двигуна, який працює на 100% чистому водні.

Для випробування використали модель Wärtsilä 31H2. Зараз її називають найбільшим двигуном на чистому водні.

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Раніше проєкти водневих електростанцій часто спиралися на двигуни, які змішували водень зі звичайним природним газом. У цьому випадку генератор працював без викопного палива.

Wärtsilä наголосила, що двигун 31H2 входить до платформи Wärtsilä 31, яку компанія називає однією з найефективніших багатопаливних 4-тактних платформ у світі.

У компанії вважають, що тест показав: водень може перейти від теоретичних сценаріїв до реальної енергетичної інфраструктури.

Чому випробування провели саме в Іспанії

Іспанію обрали для проєкту через високу частку відновлюваних джерел енергії. Країна також намагається зменшити залежність від нестабільних світових паливних ринків.

Це важливо для енергосистем, у яких зростає роль сонячної та вітрової генерації. Такі джерела залежать від погоди й часу доби, тому мережам потрібні гнучкі резервні системи.

За міжнародними прогнозами, до 2030 року світові потужності сонячної та вітрової енергетики можуть зрости приблизно на 4600 ГВт.

Коли сонячні або вітрові електростанції виробляють більше електрики, ніж потрібно споживачам, надлишок енергії можна використати для роботи електролізерів. Вони розщеплюють воду на кисень і водень.

Після цього водень можна зберігати, а згодом спалювати у двигунах на кшталт Wärtsilä 31H2. Так електроенергію можна виробляти тоді, коли сонце або вітер не забезпечують достатньої генерації.

У пресрелізі компанія підкреслила, що зелений водень не створює вуглецевих викидів і може підтримувати декарбонізацію енергомереж із великою часткою відновлюваної генерації.

Окрім стабілізації енергомережі, платформа може постачати електроенергію до віддалених регіонів, які не підключені до основних ліній електропередачі.

Виробник також очікує, що технологія зможе підтримувати промислові об'єкти з постійним і високим попитом на електроенергію.

Серед можливих напрямів — промислове виробництво та дата-центри штучного інтелекту. Такі об'єкти мають знижувати вуглецевий слід, але водночас потребують безперебійної роботи.

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