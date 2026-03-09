У Канаді представили портативну вітротурбіну Shine 2.0 — краща за сонячні панелі

Портативна вітряна турбіна Shine 2.0. Фото: кадр з відео/YouTube

Портативна вітротурбіна Shine 2.0 може працювати там, де сонячні панелі залежать від світла й погоди. Пристрій розрахований на заряджання невеликої електроніки в дорозі, під час кемпінгу та як резервне джерело енергії вдома.

Про це пише ECONews.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про портативну вітряну турбіну Shine 2.0

Канадська компанія Aurea Technologies представила портативну вітряну турбіну Shine 2.0, яку просувають як компактне рішення для живлення малих пристроїв за наявності навіть помірного вітру.

Модель виконана у форматі, який можна покласти до рюкзака: за габаритами вона близька до багаторазової пляшки для води. Турбіна важить приблизно 1,4 кг, а її заявлена потужність сягає 50 Вт. Усередині встановлено акумулятор місткістю 12 000 мАг, що дозволяє накопичувати вироблену енергію та використовувати її для заряджання сумісних пристроїв.

Shine 2.0 призначена для роботи зі смартфонами, ноутбуками, дронами та невеликими портативними електростанціями. Компанія заявляє, що турбіна запускається за швидкості вітру приблизно від 13 до 45 км/год. Для встановлення передбачене наземне кріплення, а складні лопаті розкриваються під час розгортання.

Усередині системи працює невеликий генератор, який одночасно може подавати енергію на підключені пристрої та заряджати вбудовану батарею. Також передбачений контролер заряду з технологією відстеження точки максимальної потужності, що автоматично підлаштовує роботу системи під пориви вітру та затишшя.

Для передавання енергії використовується порт USB-C із підтримкою швидкого заряджання до 75 Вт. Через нього ж можна зарядити внутрішній акумулятор від мережі ще до поїздки або автономного використання. Крім того, для пристрою доступний мобільний застосунок із підключенням через Bluetooth, де в реальному часі відображаються швидкість вітру, вироблення енергії та рівень заряду батареї.

У компанії також повідомили, що Shine 2.0 може передавати енергію на більші портативні електростанції через окремий адаптер. За цією логікою пристрій розглядають як компактну альтернативу сонячній панелі в окремих сценаріях використання.

Найбільш придатною така система вважається для людей, які регулярно бувають у прибережних районах, на відкритих рівнинах або в гірській місцевості, де вітер залишається стабільнішим. За технічною документацією, турбіна здатна забезпечувати щонайменше слабке заряджання вже за легкого вітру, а зі зростанням його швидкості виходити на вищу потужність.

Наразі Shine 2.0 пропонують на платформі Indiegogo. Для перших покупців заявлена ціна становить близько 400 доларів, тоді як орієнтовна роздрібна вартість має сягнути 571 долара.

Плоскі прямокутні сонячні панелі роками встановлювали на дахах і різних конструкціях, здатних витримати їхню вагу. Останнім часом з'являються нові рішення, зокрема гнучкі фотоелектричні матеріали, які можуть повторювати форму поверхні та спрощують інтеграцію сонячної енергії в архітектуру.

Сонячні панелі дедалі частіше розглядають як спосіб зменшити залежність від централізованого електропостачання та перебоїв зі світлом. Водночас у частини домогосподарств зберігається скепсис щодо таких систем.