Зарядка от ветра — в Канаде представили портативную ветротурбину Shine 2.0

Портативную ветротурбину Shine 2.0 продвигают как переносную электростанцию для случаев, когда солнечная панель зависит от солнца, а заряд нужен уже сейчас. Устройство рассчитано на питание мелкой электроники в поездках и во время отдыха на природе.

Что известно о портативной ветряной турбине Shine 2.0

Канадская компания Aurea Technologies представила портативную ветряную турбину Shine 2.0, которую продвигают как компактное решение для питания малых устройств при наличии даже умеренного ветра.

Модель выполнена в формате, который можно положить в рюкзак: по габаритам она близка к многоразовой бутылке для воды. Турбина весит примерно 1,4 кг, а ее заявленная мощность достигает 50 Вт. Внутри установлен аккумулятор емкостью 12 000 мАч, позволяющий накапливать выработанную энергию и использовать ее для зарядки совместимых устройств.

Shine 2.0 предназначена для работы со смартфонами, ноутбуками, дронами и небольшими портативными электростанциями. Компания заявляет, что турбина запускается при скорости ветра примерно от 13 до 45 км/ч. Для установки предусмотрено наземное крепление, а складные лопасти раскрываются при развертывании.

Внутри системы работает небольшой генератор, который одновременно может подавать энергию на подключенные устройства и заряжать встроенную батарею. Также предусмотрен контроллер заряда с технологией отслеживания точки максимальной мощности, автоматически подстраивает работу системы под порывы ветра и затишья.

Для передачи энергии используется порт USB-C с поддержкой быстрой зарядки до 75 Вт. Через него же можно зарядить внутренний аккумулятор от сети еще до поездки или автономного использования. Кроме того, для устройства доступно мобильное приложение с подключением через Bluetooth, где в реальном времени отображаются скорость ветра, выработка энергии и уровень заряда батареи.

В компании также сообщили, что Shine 2.0 может передавать энергию на большие портативные электростанции через отдельный адаптер. По этой логике устройство рассматривают как компактную альтернативу солнечной панели в отдельных сценариях использования.

Наиболее подходящей такая система считается для людей, которые регулярно бывают в прибрежных районах, на открытых равнинах или в горной местности, где ветер остается стабильным. По технической документации, турбина способна обеспечивать как минимум слабую зарядку уже при легком ветре, а с ростом его скорости выходить на более высокую мощность.

Сейчас Shine 2.0 предлагают на платформе Indiegogo. Для первых покупателей заявленная цена составляет около 400 долларов, тогда как ориентировочная розничная стоимость должна достичь 571 доллара.

Плоские прямоугольные солнечные панели годами устанавливали на крышах и различных конструкциях, способных выдержать их вес. В последнее время появляются новые решения, в частности гибкие фотоэлектрические материалы, которые могут повторять форму поверхности и упрощают интеграцию солнечной энергии в архитектуру.

Солнечные панели все чаще рассматривают как способ уменьшить зависимость от централизованного электроснабжения и перебоев со светом. В то же время у части домохозяйств сохраняется скепсис относительно таких систем.