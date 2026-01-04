Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Солнечные панели не нужны — новую технологию натягивают на дом

Солнечные панели не нужны — новую технологию натягивают на дом

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 06:32
Солнечные панели станут прошлым — какая разработка может их заменить
Мужчина устанавливает солнечные панели на крыше дома. Фото: Unsplash

Плоские прямоугольные солнечные панели годами крепили к любым конструкциям, способным выдержать их вес. Теперь альтернативой может стать новый гибкий материал, который подстраивается под форму поверхности и меняет подход к интеграции солнечной энергии в архитектуру.

Об этом пишет Ecoportal.

Реклама
Читайте также:

Что известно о замене солнечным панелям

Команда специалистов из Корнельского университета взяла за основу подсказки из биологии. При разработке они ориентировались на то, как в природе формируются листья и ракушки, способные улавливать свет под разными углами. Эти принципы применили в новой солнечной технологии под названием HelioSkin.

HelioSkin задумана как наслоение фотоэлектрических материалов, напоминающее ткань. Такое покрытие изгибается ровно настолько, чтобы повторять форму и структуру любого объекта под ним. Благодаря этому тяжелые металлические рамы становятся ненужными — роль "каркаса" берет на себя сама поверхность, в частности элементы здания.

Материал можно просто приклеить, превращая в генератор энергии практически любую плоскость. Самый заметный эффект ожидают в городах: стены многоквартирных домов, заводов, торговых и офисных центров могут работать как электростанции без потери внешней привлекательности.

В то же время технология имеет и слабые стороны. Она производит меньше электроэнергии на квадратный метр, чем классическая панель, установленная под оптимальным углом. Однако идея делает ставку на масштаб: большие площади поверхностей, которые ранее не рассматривались для установки солнечных батарей, могут компенсировать более низкую отдачу.

Первые версии HelioSkin слишком сильно мялись: они неплохо улавливали солнечный свет, но быстро разрушались. Сейчас технологию существенно усовершенствовали.

Напомним, на фоне энергетических кризисов и климатических вызовов солнечная энергия становится одним из ключевых направлений развития. Учёные, в частности из Гонконгского политехнического университета, уже достигли заметного прогресса в перовскитных солнечных элементах, которые могут быть эффективнее традиционных кремниевых панелей.

Также мы писали, что архитектор из Барселоны представил сферический генератор Rawlemon Solar Architecture, который предлагает альтернативу классическим солнечным турбинам. Устройство способно производить до 1,1 кВт-ч электроэнергии в день без дополнительных затрат.

электроэнергия технологии солнечные панели разработка HelioSkin
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации