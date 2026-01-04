Солнечные панели станут прошлым — какая разработка может их заменить

Мужчина устанавливает солнечные панели на крыше дома. Фото: Unsplash

Плоские прямоугольные солнечные панели годами крепили к любым конструкциям, способным выдержать их вес. Теперь альтернативой может стать новый гибкий материал, который подстраивается под форму поверхности и меняет подход к интеграции солнечной энергии в архитектуру.

Что известно о замене солнечным панелям

Команда специалистов из Корнельского университета взяла за основу подсказки из биологии. При разработке они ориентировались на то, как в природе формируются листья и ракушки, способные улавливать свет под разными углами. Эти принципы применили в новой солнечной технологии под названием HelioSkin.

HelioSkin задумана как наслоение фотоэлектрических материалов, напоминающее ткань. Такое покрытие изгибается ровно настолько, чтобы повторять форму и структуру любого объекта под ним. Благодаря этому тяжелые металлические рамы становятся ненужными — роль "каркаса" берет на себя сама поверхность, в частности элементы здания.

Материал можно просто приклеить, превращая в генератор энергии практически любую плоскость. Самый заметный эффект ожидают в городах: стены многоквартирных домов, заводов, торговых и офисных центров могут работать как электростанции без потери внешней привлекательности.

В то же время технология имеет и слабые стороны. Она производит меньше электроэнергии на квадратный метр, чем классическая панель, установленная под оптимальным углом. Однако идея делает ставку на масштаб: большие площади поверхностей, которые ранее не рассматривались для установки солнечных батарей, могут компенсировать более низкую отдачу.

Первые версии HelioSkin слишком сильно мялись: они неплохо улавливали солнечный свет, но быстро разрушались. Сейчас технологию существенно усовершенствовали.

Напомним, на фоне энергетических кризисов и климатических вызовов солнечная энергия становится одним из ключевых направлений развития. Учёные, в частности из Гонконгского политехнического университета, уже достигли заметного прогресса в перовскитных солнечных элементах, которые могут быть эффективнее традиционных кремниевых панелей.

Также мы писали, что архитектор из Барселоны представил сферический генератор Rawlemon Solar Architecture, который предлагает альтернативу классическим солнечным турбинам. Устройство способно производить до 1,1 кВт-ч электроэнергии в день без дополнительных затрат.