Архитектор немецкого происхождения из Барселоны изобрел прибор, который бросает вызов традиционным солнечным турбинам. Сферический генератор Rawlemon Solar Architecture способен обеспечивать около 1,1 кВт-ч энергии в день бесплатно.

Об этом сообщает издание ECO news.

Что известно об изобретении

Эпоха традиционных солнечных панелей, отмечается в материале, может вскоре завершиться — энергетическая отрасль стоит на пороге прорыва, обещающего до 1,1 кВт-ч бесплатной энергии в день. Новую эру открывает сферический стеклянный солнечный генератор, способный заменить привычные плоские панели.

Автором этой инновации стал архитектор Андре Броссель, немец по происхождению, работающий в Барселоне. Его проект Rawlemon Solar Architecture бросает вызов привычным технологиям, предлагая более эффективное, эстетичное и экологичное решение.

Как работает сферический генератор Rawlemon

Главная особенность устройства Бросселя — шарообразная линза, которая концентрирует солнечный свет в 10 000 раз сильнее, чем обычные панели, одновременно уменьшая затраты на производство энергии.

В отличие от традиционных плоских панелей, которые работают лучше всего только под прямыми лучами, сферическая линза способна улавливать солнечный свет под любым углом. Система имеет встроенный механизм вращения, который автоматически отслеживает положение солнца в течение дня, обеспечивая стабильную производительность даже в пасмурную погоду.

Одной из самых интересных особенностей Rawlemon является способность поглощать не только солнечный, но и лунный свет. Хотя ночью вырабатывается минимальное количество энергии, сам факт этого является поразительным, ведь традиционные панели просто не работают после захода солнца.

Эффективность и потенциал технологии

По данным команды Rawlemon, система Бросселя повышает эффективность генерации энергии на 35% по сравнению с типичными солнечными панелями. Изначально она разрабатывалась для жилых домов, однако ее эффективность и дизайн делают ее привлекательной и для инновационных архитектурных проектов, в том числе "умных" зданий и небоскребов будущего. Специалисты уверены, что сферический генератор энергии, безусловно, может помочь другим солнечным панелям и турбинам, а также обеспечить безопасное отключение стран от сети.

