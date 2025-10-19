Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Эксперты опровергли главные мифы о солнечных панелях

Эксперты опровергли главные мифы о солнечных панелях

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 14:15
обновлено: 11:41
Популярные мифы о солнечных панелях — эксперты раскрыли правду
Мужчина среди солнечных панелей. Фото: Freepik

Многие считают, что солнечная энергия — это дорого и ненадежно. Но так ли это? Современные технологии позволяют точно прогнозировать объемы генерации, ведь солнечная активность имеет четкий ритм. А благодаря аккумуляторам панели обеспечивают энергией круглосуточно, что делает их надежным источником электричества.

Противники технологии часто распространяют ложные утверждения, пытаясь дискредитировать отрасль. Издание Carbon Brief проанализировало основные из них и предоставило научный ответ на популярные мифы.

Реклама
Читайте также:

Действительно ли солнечная энергия дорогая

На самом деле — наоборот. По данным Международного энергетического агентства, солнечная энергия сегодня признана самым дешевым источником электричества в истории. Стоимость установок за последнее десятилетие упала почти на 90%, а эффективность постоянно растет.

Что касается надежности, современные системы способны прогнозировать производство наперед, а при наличии аккумуляторов энергия сохраняется и используется даже ночью. Это позволяет поддерживать непрерывное питание объектов 24 часа в сутки.

Вредны ли солнечные фермы для экологии

Еще один популярный миф — якобы панели вредят природе больше, чем помогают. Исследования показывают обратное: солнечные установки полностью восстанавливают свой "углеродный долг" менее чем за полгода, а за весь срок службы компенсируют в десятки раз больше выбросов, чем было потрачено на производство.

Что касается земли, солнечные фермы занимают значительно меньшие площади, чем, например, поля для гольфа. К тому же все чаще панели устанавливают на крышах, водохранилищах или непригодных для сельского хозяйства территориях.

Действительно ли панели создают токсичные отходы

Отходы есть, но их объем и состав не критичны. К 2050 году ожидается до 160 млн тонн отработанных панелей — это в сотни раз меньше, чем отходов от угольной энергетики.

Большинство современных модулей не содержат токсичного кадмия, а свинец в них изолирован и не представляет угрозы. Кроме того, индустрия переработки активно развивается: новые технологии позволяют повторно использовать до 95% материалов.

Влияет ли жара на работу панелей

Высокая температура действительно немного снижает эффективность, однако этот эффект незначителен. В жаркие регионы поступает больше солнечного света, поэтому общий объем произведенной энергии даже выше.

Примером являются солнечные станции в пустынях Саудовской Аравии — они стабильно работают в чрезвычайно горячих условиях.

Зависит ли солнечная энергетика от Китая

Китай действительно доминирует в производстве панелей, но это не создает зависимости, как в случае с газом или нефтью. Панель покупают только один раз, и она работает десятилетиями без необходимости в импорте топлива.

Более того, многие страны уже развивают собственные производственные мощности, чтобы диверсифицировать рынок.

"Мифы о солнечных панелях часто возникают из-за недостатка знаний или сознательных манипуляций. Но факты доказывают другое — солнечная энергетика уже стала ключевой частью "зеленого" будущего. Она доступна, безопасна и действительно меняет энергетику мира", — констатирует издание.

Как сообщалось, новейшие ультратонкие солнечные элементы открывают путь к разработке легких, гибких и доступных солнечных панелей. Эти элементы отличаются значительно более высокой эффективностью по сравнению со стандартными образцами.

Также мы рассказывали, что Китай начал масштабный проект — строительство Большой солнечной стены в пустыне Кубуки. Его главная цель - превратить эту пустыню в крупный центр производства возобновляемой энергии.

солнечные панели зеленая энергетика солнечные электростанции возобновляемая энергетика альтернативная энергетика
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации