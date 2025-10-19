Популярные мифы о солнечных панелях — эксперты раскрыли правду

Мужчина среди солнечных панелей. Фото: Freepik

Многие считают, что солнечная энергия — это дорого и ненадежно. Но так ли это? Современные технологии позволяют точно прогнозировать объемы генерации, ведь солнечная активность имеет четкий ритм. А благодаря аккумуляторам панели обеспечивают энергией круглосуточно, что делает их надежным источником электричества.

Противники технологии часто распространяют ложные утверждения, пытаясь дискредитировать отрасль. Издание Carbon Brief проанализировало основные из них и предоставило научный ответ на популярные мифы.

Действительно ли солнечная энергия дорогая

На самом деле — наоборот. По данным Международного энергетического агентства, солнечная энергия сегодня признана самым дешевым источником электричества в истории. Стоимость установок за последнее десятилетие упала почти на 90%, а эффективность постоянно растет.

Что касается надежности, современные системы способны прогнозировать производство наперед, а при наличии аккумуляторов энергия сохраняется и используется даже ночью. Это позволяет поддерживать непрерывное питание объектов 24 часа в сутки.

Вредны ли солнечные фермы для экологии

Еще один популярный миф — якобы панели вредят природе больше, чем помогают. Исследования показывают обратное: солнечные установки полностью восстанавливают свой "углеродный долг" менее чем за полгода, а за весь срок службы компенсируют в десятки раз больше выбросов, чем было потрачено на производство.

Что касается земли, солнечные фермы занимают значительно меньшие площади, чем, например, поля для гольфа. К тому же все чаще панели устанавливают на крышах, водохранилищах или непригодных для сельского хозяйства территориях.

Действительно ли панели создают токсичные отходы

Отходы есть, но их объем и состав не критичны. К 2050 году ожидается до 160 млн тонн отработанных панелей — это в сотни раз меньше, чем отходов от угольной энергетики.

Большинство современных модулей не содержат токсичного кадмия, а свинец в них изолирован и не представляет угрозы. Кроме того, индустрия переработки активно развивается: новые технологии позволяют повторно использовать до 95% материалов.

Влияет ли жара на работу панелей

Высокая температура действительно немного снижает эффективность, однако этот эффект незначителен. В жаркие регионы поступает больше солнечного света, поэтому общий объем произведенной энергии даже выше.

Примером являются солнечные станции в пустынях Саудовской Аравии — они стабильно работают в чрезвычайно горячих условиях.

Зависит ли солнечная энергетика от Китая

Китай действительно доминирует в производстве панелей, но это не создает зависимости, как в случае с газом или нефтью. Панель покупают только один раз, и она работает десятилетиями без необходимости в импорте топлива.

Более того, многие страны уже развивают собственные производственные мощности, чтобы диверсифицировать рынок.

"Мифы о солнечных панелях часто возникают из-за недостатка знаний или сознательных манипуляций. Но факты доказывают другое — солнечная энергетика уже стала ключевой частью "зеленого" будущего. Она доступна, безопасна и действительно меняет энергетику мира", — констатирует издание.

Как сообщалось, новейшие ультратонкие солнечные элементы открывают путь к разработке легких, гибких и доступных солнечных панелей. Эти элементы отличаются значительно более высокой эффективностью по сравнению со стандартными образцами.

Также мы рассказывали, что Китай начал масштабный проект — строительство Большой солнечной стены в пустыне Кубуки. Его главная цель - превратить эту пустыню в крупный центр производства возобновляемой энергии.