Китай построит Большую солнечную стену — что ждет энергосистему

Китай построит Большую солнечную стену — что ждет энергосистему

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 17:25
Китай построит Большую солнечную стену — как проект изменит энергосистему
Работник возле солнечных панелей. Фото: Freepik

Китай начал строительство Великой солнечной стены в пустыне Кубуки в Монголии. Основная идея проекта заключается в том, чтобы превратить пустыню в центр возобновляемой энергии.

Об этом сообщает издание Econews.

Читайте также:

Что известно о проекте

Большая солнечная стена привлекает к себе много внимания, ведь пустыню Кубуки когда-то называли "морем смерти", поскольку дюны были лишены какой-либо растительности.

Китай устанавливает полосу солнечных панелей длиной 400 километров и шириной 5 километров. Вся суть заключается в том, что Великая солнечная стена обеспечит чистой энергией все крупные города, включая Пекин.

Проект базировался на успехе солнечной электростанции Junma, которая была завершена в 2019 году и является участником Книги рекордов Гиннеса как самый большой комплекс из солнечных панелей, имеющий форму скачущей лошади.

В чем уникальность нового проекта

Отмечается, что Большая солнечная стена выходит за рамки производства электроэнергии. Благодаря поднятым солнечным панелям можно уменьшить испарение из почвы, а проект поможет расти траве и, возможно, и растительности. Хотя проект и борется с опустыниванием, он также омолаживает "море смерти".

Уже все планировщики, вовлеченные в проект, считают, что солнечные установки могут помочь стабилизировать песчаные дюны, уменьшить пылевые бури и способствовать лучшему сельскому хозяйству. Спутниковый анализ NASA и данные Landsat уже указывают на озеленение в районах пустыни Кубуки.

Издание добавляет, что Китай снова вышел на первое место по объему мировых солнечных мощностей, занимая 51% от общемирового объема. Соединенные Штаты также идут по стопам Китая. Только с 2017 по 2023 год Китай ежегодно добавлял 40 000 мегаватт солнечных мощностей, что превышает рост США за тот же период.

Ранее мы рассказывали, что дешевле — ветровая или солнечная энергия и сколько стоит киловатт.

Также узнавайте, какая страна научилась получать энергию с Луны.

Китай солнечные панели зеленая энергетика солнечные электростанции возобновляемая энергетика
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
