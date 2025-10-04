Відео
Китай збудує Велику сонячну стіну — як це вплине на енергосистему

Китай збудує Велику сонячну стіну — як це вплине на енергосистему

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 17:25
Китай збудує Велику сонячну стіну — як проєкт змінить енергосистему
Працівник біля сонячних панелей. Фото: Freepik

Китай розпочав будівництво Великої сонячної стіни в пустелі Кубукі в Монголії. Основна ідея проєкту полягає в тому, щоб перетворити пустелю на центр відновлюваної енергії.

Про це повідомляє видання Econews.

Що відомо про проєкт

Що відомо про проєкт

Велика сонячна стіна привертає до себе багато уваги, адже пустелю Кубукі колись називали "морем смерті", оскільки дюни були позбавлені будь-якої рослинності. 

Китай встановлює смугу сонячних панелей довжиною 400 кілометрів і шириною 5 кілометрів. Вся суть полягає в тому, що Велика сонячна стіна забезпечить чистою енергією всі великі міста, включаючи Пекін.

Проєкт базувався на успіху сонячної електростанції Junma, яка була завершена у 2019 році та є учасником Книги рекордів Гіннеса як найбільший комплекс із сонячних панелей, що має форму коня, який скаче. 

В чому унікальність нового проєкту

Зазначається, що Велика сонячна стіна виходить за рамки виробництва електроенергії. Завдяки піднятим сонячним панелям можна зменшити випаровування з ґрунту, а проєкт допоможе рости траві та, можливо, й рослинності. Хоча проєкт й бореться з опустелюванням, він також омолоджує "море смерті".

Вже всі планувальники, залучені до проєкту, вважають, що сонячні установки можуть допомогти стабілізувати піщані дюни, зменшити пилові бурі та сприяти кращому сільському господарству. Супутниковий аналіз NASA та дані Landsat вже вказують на озеленення в районах пустелі Кубукі.

Видання додає, що Китай знову вийшов на перше місце за обсягом світових сонячних потужностей, займаючи 51% від загальносвітового обсягу. Сполучені Штати також йдуть слідами Китаю. Тільки з 2017 по 2023 рік Китай щорічно додавав 40 000 мегаватів сонячних потужностей, що перевищує зростання США за той самий період.

Раніше ми розповідали, що дешевше — вітрова чи сонячна енергія та скільки коштує кіловат.

Також дізнавайтеся, яка країна навчилася отримувати енергію з Місяця

Китай сонячні панелі зелена енергетика сонячні електростанції відновлювальна енергетика
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
