Прихована небезпека сонячних панелей — у Британії розкрили секрет

Чоловіки біля сонячних панелей. Фото: Freepik

Сонячні панелі вважаються символом екологічної енергетики, але чи такі вони безпечні, як здається? Останні випадки у Великій Британії показують, що за неправильного встановлення чи обслуговування ці системи можуть стати джерелом серйозної небезпеки.

Найбільша загроза — це не скляні батареї, а супутні елементи, які проводять електрику, пише видання Homebuilding.

"Пожежа зазвичай починається не в самих скляних батареях, а в кабелях або роз'ємах", — пояснює технічний директор компанії 21 Degrees Філ Стрікленд.

Саме вони можуть стати джерелом дуги, перегріву та займання, особливо якщо монтаж був виконаний із порушеннями.

Як працює небезпечний струм

Головна особливість панелей у тому, що вони виробляють постійний струм навіть тоді, коли система вимкнена. Під впливом сонячного світла елементи не перестають генерувати енергію.

Якщо роз'єми пошкоджені, а з’єднання зроблено неякісно, з’являється ризик іскріння. І саме цей механізм найчастіше запускає пожежі.

Експерти наголошують, що навіть рідкісні інциденти потребують уваги, адже мова йде про житло, школи та склади.

Реальні приклади небезпеки сонячних панелей

За останні два роки Велика Британія зіткнулася з низкою випадків, які змусили поставити безпеку сонячних панелей під сумнів:

у лютому 2024 року пожежа в Пітерборо знищила склад, причиною стала "електрична несправність" у сонячній системі;

у травні 2025 року спалах на даху житлових будинків у Сурреї спричинив серйозні збитки;

у липні 2025 року кілька шкіл у Нортумберленді відключили свої сонячні системи після займання в громадському центрі.

Ці випадки показали, що навіть сучасні системи можуть створити небезпеку, якщо встановлені без урахування всіх стандартів.

Що радять експерти

Фахівці підкреслюють, що вирішальне значення має не стільки сама технологія, скільки якість монтажу та обслуговування.

"Інвестуйте тільки в перевірені системи, виготовлені із сертифікованих продуктів від відповідних підрядників. Регулярне обслуговування є таким самим важливим, як і професійний монтаж", — зауважив гендиректор Microgeneration Certification Scheme Іан Ріппін.

Його слова підтверджують головну ідею — небезпека з’являється там, де економлять на якості та спеціалістах.

І навіть після встановлення власники повинні замовляти огляди системи, аби вчасно виявити проблеми.

Як знизити ризики для будинку

Щоб мінімізувати небезпеку сонячних панелей, експерти радять дотримуватися кількох правил:

обирати лише сертифіковане обладнання;

довіряти монтаж акредитованим спеціалістам;

проводити щорічні перевірки системи;

негайно замінювати пошкоджені кабелі чи роз’єми;

не ігнорувати рекомендації виробників.

Такі прості дії допоможуть перетворити сонячну енергію на безпечний ресурс, а не на потенційне джерело загрози.

Висновки про небезпеку сонячних панелей

Сонячні панелі не є вибухонебезпечною технологією, але неправильне встановлення та нехтування обслуговуванням можуть коштувати дуже дорого. Події у Великій Британії стали нагадуванням, що зелена енергія теж вимагає відповідального підходу.

Експерти підкреслюють: безпека починається з вибору якісного обладнання та професіоналів. І якщо власники житла дотримуватимуться цих порад, сонячні панелі залишаться символом екологічного майбутнього, а не джерелом страху.

