Скрытая опасность солнечных панелей — в Британии раскрыли секрет

Солнечные панели считаются символом экологической энергетики, но так ли они безопасны, как кажется? Последние случаи в Великобритании показывают, что при неправильной установке или обслуживании эти системы могут стать источником серьезной опасности.

Самая большая угроза — это не стеклянные батареи, а сопутствующие элементы, которые проводят электричество, пишет издание Homebuilding.

"Пожар обычно начинается не в самих стеклянных батареях, а в кабелях или разъемах", — объясняет технический директор компании 21 Degrees Фил Стрикленд.

Именно они могут стать источником дуги, перегрева и воспламенения, особенно если монтаж был выполнен с нарушениями.

Как работает опасный ток

Главная особенность панелей в том, что они вырабатывают постоянный ток даже тогда, когда система выключена. Под воздействием солнечного света элементы не перестают генерировать энергию.

Если разъемы повреждены, а соединение сделано некачественно, появляется риск искрения. И именно этот механизм чаще всего запускает пожары.

Эксперты отмечают, что даже редкие инциденты требуют внимания, ведь речь идет о жилье, школах и складах.

Реальные примеры опасности солнечных панелей

За последние два года Великобритания столкнулась с рядом случаев, которые заставили поставить безопасность солнечных панелей под сомнение:

в феврале 2024 года пожар в Питерборо уничтожил склад, причиной стала "электрическая неисправность" в солнечной системе;

в мае 2025 года возгорание на крыше жилых домов в Суррее вызвало серьезные убытки;

в июле 2025 года несколько школ в Нортумберленде отключили свои солнечные системы после возгорания в общественном центре.

Эти случаи показали, что даже современные системы могут создать опасность, если установлены без учета всех стандартов.

Что советуют эксперты

Специалисты подчеркивают, что решающее значение имеет не столько сама технология, сколько качество монтажа и обслуживания.

"Инвестируйте только в проверенные системы, изготовленные из сертифицированных продуктов от соответствующих подрядчиков. Регулярное обслуживание является таким же важным, как и профессиональный монтаж", — отметил гендиректор Microgeneration Certification Scheme Иан Риппин.

Его слова подтверждают главную идею - опасность появляется там, где экономят на качестве и специалистах.

И даже после установки владельцы должны заказывать осмотры системы, чтобы вовремя выявить проблемы.

Как снизить риски для дома

Чтобы минимизировать опасность солнечных панелей, эксперты советуют придерживаться нескольких правил:

выбирать только сертифицированное оборудование;

доверять монтаж аккредитованным специалистам;

проводить ежегодные проверки системы;

немедленно заменять поврежденные кабели или разъемы;

не игнорировать рекомендации производителей.

Такие простые действия помогут превратить солнечную энергию на безопасный ресурс, а не на потенциальный источник угрозы.

Выводы об опасности солнечных панелей

Солнечные панели не являются взрывоопасной технологией, но неправильная установка и пренебрежение обслуживанием могут стоить очень дорого. События в Великобритании стали напоминанием, что зеленая энергия тоже требует ответственного подхода.

Эксперты подчеркивают: безопасность начинается с выбора качественного оборудования и профессионалов. И если владельцы жилья будут придерживаться этих советов, солнечные панели останутся символом экологического будущего, а не источником страха.

Как сообщалось, в Чернобыльской зоне ввели в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 0,8 мегаватта. Ее площадь достигает более 3000 квадратных метров.

Также мы рассказывали, что Япония, которая стремится к чистой энергии после Фукусимы и имеет ограниченное пространство, снова удивляет мир. Она начинает новую энергетическую революцию, делая ставку на инновационные перовскитные солнечные панели, которые должны стать следующим шагом после традиционной солнечной энергетики.