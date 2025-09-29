Вітрова чи сонячна енергія — яка з них дешевше

Вітрякі та сонячні панелі. Фото: ecopolitic.com

Світова енергетика переживає період швидких змін. Якщо раніше нафта, газ і вугілля залишалися безальтернативними, то нині головними конкурентами традиційних джерел стали вітрові та сонячні електростанції. Вони борються не лише за прихильність інвесторів, а й за титул найдешевшого джерела чистої енергії.

За даними Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики, у 2024 році вітрова енергія на суходолі залишалася лідером за економічністю. Її середня вартість становила лише 0,034 долара за кіловат-годину. Це майже вдвічі дешевше, ніж середня собівартість електроенергії з газу чи вугілля.

Реклама

Читайте також:

Переваги вітрової енергетики:

прогнозовані прибутки завдяки стабільності вітрових потоків;

швидке повернення інвестицій у нові проєкти;

масштабованість від локальних станцій до гігантських вітропарків.

Саме тому вітрові турбіни дедалі частіше стають базовим варіантом для енергетичних компаній і державних програм.

Вартість сонячної енергії у світі

На другому місці за доступністю опинилася сонячна фотоелектрична енергія. У 2024 році вона коштувала в середньому 0,043 долара за кіловат-годину, що на 20% дорожче за вітрову. Та попри це, сонячні панелі залишаються привабливим вибором для мільйонів споживачів.

Ключові причини популярності сонячної енергетики:

можливість встановлення панелей у будь-якому масштабі — від приватного дому до промислових об’єктів;

постійне зниження вартості обладнання завдяки розвитку технологій;

незалежність від централізованих мереж у віддалених регіонах.

Порівняння вітрової та сонячної енергії

Попри різницю у ціні, обидва напрями не конкурують напряму, а швидше доповнюють один одного. У регіонах із високою сонячною активністю доцільніше використовувати панелі, тоді як у зонах із потужними та стабільними вітрами виграють турбіни.

Оптимальним рішенням є комбінація двох технологій, що забезпечує надійність та безперебійність енергопостачання.

Економічний ефект від відновлюваної енергетики

У 2024 році у світі ввели 582 гігавати нових відновлюваних потужностей. За підрахунками IRENA, це дозволило уникнути витрат на викопне паливо на 57 мільярдів доларів. Така сума доводить, що зелена енергетика вже сьогодні забезпечує колосальний економічний ефект, наголошують експерти.

Вітрова енергетика нині найдешевша, проте сонячна продовжує знижувати вартість і розширювати присутність. Обидва напрями вже перевершили викопні джерела за економічною вигідністю. У майбутньому світ отримає:

ще нижчі ціни завдяки розвитку технологій;

стабільні системи енергопостачання на основі комбінації різних джерел;

зменшення залежності від нафти, газу та вугілля.

Ера доступної та чистої електроенергії вже почалася, і саме вітрова та сонячна енергія формують нову глобальну економіку, кажуть фахівці.

Як повідомлялось, українські вчені та стартапи стають все більш помітними у сфері відновлюваної енергетики. Їхні розробки, зокрема інноваційні сонячні панелі та унікальні системи зберігання енергії, здобувають світове визнання і роблять значний внесок у розвиток "зелених" технологій.

Також ми розповідали, що Китай продовжує активно розвивати вітрову енергетику, будуючи нові вітряні електростанції. Нещодавно в країні запустили в роботу як великий вітрогенератор, так і найбільший у світі комплекс вітряних електростанцій.