Ветровая или солнечная энергия — какая из них дешевле

Мировая энергетика переживает период быстрых изменений. Если раньше нефть, газ и уголь оставались безальтернативными, то сейчас главными конкурентами традиционных источников стали ветровые и солнечные электростанции. Они борются не только за благосклонность инвесторов, но и за титул самого дешевого источника чистой энергии.

По данным Международного агентства по возобновляемой энергетике, в 2024 году ветровая энергия на суше оставалась лидером по экономичности. Ее средняя стоимость составляла всего 0,034 доллара за киловатт-час. Это почти вдвое дешевле, чем средняя себестоимость электроэнергии из газа или угля.

Преимущества ветровой энергетики:

прогнозируемые прибыли благодаря стабильности ветровых потоков;

быстрый возврат инвестиций в новые проекты;

масштабируемость от локальных станций до гигантских ветропарков.

Именно поэтому ветровые турбины все чаще становятся базовым вариантом для энергетических компаний и государственных программ.

Стоимость солнечной энергии в мире

На втором месте по доступности оказалась солнечная фотоэлектрическая энергия. В 2024 году она стоила в среднем 0,043 доллара за киловатт-час, что на 20% дороже ветровой. Но несмотря на это, солнечные панели остаются привлекательным выбором для миллионов потребителей.

Ключевые причины популярности солнечной энергетики:

возможность установки панелей в любом масштабе — от частного дома до промышленных объектов;

постоянное снижение стоимости оборудования благодаря развитию технологий;

независимость от централизованных сетей в отдаленных регионах.

Сравнение ветровой и солнечной энергии

Несмотря на разницу в цене, оба направления не конкурируют напрямую, а скорее дополняют друг друга. В регионах с высокой солнечной активностью целесообразнее использовать панели, тогда как в зонах с мощными и стабильными ветрами выигрывают турбины.

Оптимальным решением является комбинация двух технологий, обеспечивающая надежность и бесперебойность энергоснабжения.

Экономический эффект от возобновляемой энергетики

В 2024 году в мире ввели 582 гигаватта новых возобновляемых мощностей. По подсчетам IRENA, это позволило избежать расходов на ископаемое топливо на 57 миллиардов долларов. Такая сумма доказывает, что зеленая энергетика уже сегодня обеспечивает колоссальный экономический эффект, отмечают эксперты.

Ветровая энергетика сейчас самая дешевая, однако солнечная продолжает снижать стоимость и расширять присутствие. Оба направления уже превзошли ископаемые источники по экономической выгодности. В будущем мир получит:

еще более низкие цены благодаря развитию технологий;

стабильные системы энергоснабжения на основе комбинации различных источников;

уменьшение зависимости от нефти, газа и угля.

Эра доступной и чистой электроэнергии уже началась, и именно ветровая и солнечная энергия формируют новую глобальную экономику, говорят специалисты.

Как сообщалось, украинские ученые и стартапы становятся все более заметными в сфере возобновляемой энергетики. Их разработки, в частности инновационные солнечные панели и уникальные системы хранения энергии, получают мировое признание и вносят значительный вклад в развитие "зеленых" технологий.

Также мы рассказывали, что Китай продолжает активно развивать ветровую энергетику, строя новые ветряные электростанции. Недавно в стране запустили в работу как крупный ветрогенератор, так и крупнейший в мире комплекс ветряных электростанций.