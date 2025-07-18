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Главная Индустрии Высота 152 метра — где построили рекордный в мире ветрогенератор

Высота 152 метра — где построили рекордный в мире ветрогенератор

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 06:20
Самый большой ветрогенератор в мире — где и зачем его построили
Самый большой в мире ветрогенератор. Фото: кадр из видео

Возобновляемая энергетика — это отрасль, которую активно развивают крупнейшие государства мира. Например, в Китае активно будут ветряные электростанции, также в стране ввели в эксплуатацию большой ветрогенератор и крупнейший в мире комплекс ветряных электростанций.

Однако, как пишет IFL Science, лидерство в вопросе рекордов в ветроэнергетике Китай все же уступает другой стране.

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Его построили в 2023 году в Тайваньском проливе рядом с побережьем китайской провинции Фуцзянь. Высота ветрогенератора составляет 152 метра, а лопасти имеют длину 123 метра. Каждый их взмах покрывает площадь в 50 тыс. квадратных метров, благодаря чему возникает большое количество энергии.

Ежегодно этот ветрогенератор генерирует 66 млн кВтч чистой электроэнергии, которой хватит для 36 тысяч домохозяйств. Когда он заработал, то стал новым рекордсменом в мире по размеру и превысил размер ротора на 8 метров еще одного китайского ветрогенератора, который ввели в эксплуатацию в 2023 году.

"Зеленая" энергетика и Украина

На возобновляемые источники энергии обратили активное внимание уже после полномасштабного вторжения россиян, поскольку такие станции поддерживали работу энергосистемы во время массированных обстрелов со стороны оккупантов. Как рассказывал в 2024 году глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, в Украине мощности "зеленой" энергетики выросли до 670 МВт. Общая мощность возобновляемой энергетики в том году составляла 1,107 ГВт.

Ранее мы рассказывали о новой технологии, которая способна превращать воду в электроэнергию. Известно, как все происходит. Узнавайте также, в какой стране построили крупнейшую в мире песчаную батарею и для чего она нужна.

электроэнергия энергетика зеленая энергетика ветровые электростанции возобновляемая энергетика
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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