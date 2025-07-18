Найбільший вітрогенератор у світі — де і навіщо його збудували

Найбільший у світі вітрогенератор. Фото: кадр з відео

Відновлювальна енергетика — це галузь, яку активно розвивають найбільші держави світу. Наприклад, у Китаї активно будуть вітряні електростанції, також в країні ввели в експлуатацію великий вітрогенератор та найбільший у світі комплекс вітряних електростанцій.

Однак, як пише IFL Science, лідерством у питанні рекордів у вітроенергетиці Китай все ж поступається іншій країні.

Реклама

Читайте також:

Найбільший у світі вітрогенератор — що про нього відомо

Його збудували у 2023 році у Тайванській протоці поруч із узбережжям китайської провінції Фуцзянь. Висота вітрогенератора становить 152 метри, а лопасті мають довжину 123 метри. Кожен їхній помах покриває площу у 50 тис. квадратних метрів, завдяки чому виникає велика кількість енергії.

Реклама

Щороку цей вітрогенератор генерує 66 млн кВтг чистої електроенергії, якої вистачить для 36 тисяч домогосподарств. Коли він запрацював, то став новим рекордсменом у світі за розміром і перевищив розмір ротора на 8 метрів ще одного китайського вітрогенератора, який ввели в експлуатацію у 2023 році.

"Зелена" енергетика та Україна

На відновлювальні джерела енергії звернули увагу вже після повномасштабного вторгнення росіян, оскільки такі станції підтримували роботу енергосистеми під час масованих обстрілів з боку окупантів. Як розповідав у 2024 році очільник Ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв, в Україні потужності "зеленої" енергетики зросли до 670 МВт. Загальна потужність відновлювальної енергетики в того року становила 1,107 ГВт.

Реклама

Раніше ми розповідали про нову технологію, яка здатна перетворювати воду на електроенергію. Відомо, як усе відбувається. Дізнавайтесь також, в якій країні збудували найбільшу у світі піщану батарею та для чого вона потрібна.