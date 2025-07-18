Найбільший вітрогенератор у світі — де і навіщо його збудували

Висота 152 метри — де збудували найбільший у світі вітрогенератор
Відновлювальна енергетика — це галузь, яку активно розвивають найбільші держави світу. Наприклад, у Китаї активно будуть вітряні електростанції, також в країні ввели в експлуатацію великий вітрогенератор та найбільший у світі комплекс вітряних електростанцій.
Однак, як пише IFL Science, лідерством у питанні рекордів у вітроенергетиці Китай все ж поступається іншій країні.
Найбільший у світі вітрогенератор — що про нього відомо
Його збудували у 2023 році у Тайванській протоці поруч із узбережжям китайської провінції Фуцзянь. Висота вітрогенератора становить 152 метри, а лопасті мають довжину 123 метри. Кожен їхній помах покриває площу у 50 тис. квадратних метрів, завдяки чому виникає велика кількість енергії.
Щороку цей вітрогенератор генерує 66 млн кВтг чистої електроенергії, якої вистачить для 36 тисяч домогосподарств. Коли він запрацював, то став новим рекордсменом у світі за розміром і перевищив розмір ротора на 8 метрів ще одного китайського вітрогенератора, який ввели в експлуатацію у 2023 році.
"Зелена" енергетика та Україна
На відновлювальні джерела енергії звернули увагу вже після повномасштабного вторгнення росіян, оскільки такі станції підтримували роботу енергосистеми під час масованих обстрілів з боку окупантів. Як розповідав у 2024 році очільник Ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв, в Україні потужності "зеленої" енергетики зросли до 670 МВт. Загальна потужність відновлювальної енергетики в того року становила 1,107 ГВт.
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