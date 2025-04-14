Вчені винайшли новий спосіб отримати 6 МВт енергії з води — що відомо

Промислова будівля біля води. Фото: Pexels

Вчені розробили цікаву технологію, яка дозволяє генерувати електроенергію завдяки морській воді. Йдеться про використання природного явища — осмосу.

Про те, як саме планують отримувати енергію з соленої води та в чому переваги нового методу, повідомило видання Japan Today.

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У процесі осмосу прісна вода проходить через спеціальну мембрану до солоної, намагаючись зрівняти концентрацію солі. Під час цього створюється тиск, який можна використовувати для обертання турбіни — а отже, й виробництва електроенергії. Цю технологію називають осмос із затримкою тиску (PRO).

Принцип роботи установки схожий на мінігідроелектростанцію. Потрібні лише два резервуари з солоною та прісною водою, а також мембрана між ними. Технологію можна поєднувати з:

видобутком солі;

очищенням стічних вод;

опрісненням морської води.

Першу таку установку побудували у Данії у 2023 році, а ще одну наразі завершують у японському місті Фукуока. Вона зможе забезпечити електрикою близько 100 домогосподарств.

Скільки енергії можна отримати таким методом

Японські дослідники також оцінили потенціал цієї технології в гирлах 109 річок країни. Виявилося, що одна така станція може виробляти до 6 мегаватів електроенергії — це рівень сучасних вітрових чи сонячних електростанцій.

А якщо встановити такі системи по всьому світу — там, де річки впадають у моря й океани — можна отримати до 1 теравата енергії. Це приблизно 20% від усього споживання електроенергії у світі.

Попереду ще дослідження економічної доцільності цих установок. Але вже зараз зрозуміло, що технологія має великий потенціал і може стати гарною альтернативою традиційним джерелам енергії.

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