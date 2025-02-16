Добудова Хмельницької АЕС — гроші на роботи з бюджету не братимуть

Хмельницька АЕС. Фото: УНІАН

Фінансування добудови енергоблоків Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) не ляже тягарем на плечі громадян чи бізнесу, а стане важливим кроком до зміцнення енергетичної незалежності України. Кошти на роботи з бюджету не братимуть.

Про це повідомила народна депутатка Вікторія Гриб в ефірі Новини.LIVE.

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Гриб зазначила, що фінансування проєкту відбуватиметься виключно за рахунок банківських кредитів і не вплине на державний бюджет або інші ключові галузі економіки.

"Міністр чітко заявив, ми не будемо брати кошти зараз з населення, ми не будемо брати кошти зараз з промисловості і з бюджету. Це означає, що це бенкабл-project. Тобто гроші будуть братися в банках. І я впевнена, що такі гроші будуть давати. Тому що, якщо окупність проєкту буде за 3-4-5 років, це дуже привабливий бізнес-проєкт", — сказала вона.

Нардепка додала, що добудова двох ядерних блоків зараз обійдеться значно дешевше, ніж зведення нових атомних енергоблоків у будь-якій іншій країні світу.

"Гроші на добудову якраз будемо брати в банках, які будуть на цей бізнес-проєкт. А це дуже вдалий бізнес-проєкт", — підсумувала Гриб.

Нагадаємо, 11 лютого, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволяє відновити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Для реалізації проєкту планується залучити 500 мільйонів євро.

Також ми писали, що Міністерство енергетики не підтвердило заяви про зростання тарифів для добудови АЕС.