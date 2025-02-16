Достройка Хмельницкой АЭС — деньги на работы из бюджета брать не будут

Хмельницкая АЭС. Фото: УНИАН

Финансирование достройки энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) не ляжет бременем на плечи граждан или бизнеса, а станет важным шагом к укреплению энергетической независимости Украины. Средства на работы из бюджета брать не будут.

Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб в эфире Новини.LIVE.

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Гриб отметила, что финансирование проекта будет происходить исключительно за счет банковских кредитов и не повлияет на государственный бюджет или другие ключевые отрасли экономики.

"Министр четко заявил, мы не будем брать средства сейчас с населения, мы не будем брать средства сейчас из промышленности и из бюджета. Это означает, что это бенкабл-project. То есть деньги будут браться в банках. И я уверена, что такие деньги будут давать. Потому что, если окупаемость проекта будет за 3-4-5 лет, это очень привлекательный бизнес-проект", — сказала она.

Нардеп добавила, что достройка двух ядерных блоков сейчас обойдется значительно дешевле, чем возведение новых атомных энергоблоков в любой другой стране мира.

"Деньги на достройку как раз будем брать в банках, которые будут на этот бизнес-проект. А это очень удачный бизнес-проект", — подытожила Гриб.

Напомним, 11 февраля, Верховная Рада Украины приняла законопроект, который позволяет возобновить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Для реализации проекта планируется привлечь 500 миллионов евро.

Также мы писали, что Министерство энергетики не подтвердило заявления о росте тарифов для достройки АЭС.