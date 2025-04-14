Ученые изобрели новый способ получить 6 МВт энергии из воды — что известно

Промышленное здание возле воды. Фото: Pexels

Ученые разработали интересную технологию, которая позволяет генерировать электроэнергию благодаря морской воде. Речь идет об использовании природного явления — осмоса.

Как именно планируют получать энергию из соленой воды и в чем преимущества нового метода, объясняет издание Japan Today.

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В процессе осмоса пресная вода проходит через специальную мембрану к соленой, пытаясь уравнять концентрацию соли. При этом создается давление, которое можно использовать для вращения турбины — а значит, и производства электроэнергии. Эту технологию называют осмос с задержкой давления (PRO).

Принцип работы установки похож на мини-гидроэлектростанцию. Нужны только два резервуара с соленой и пресной водой, а также мембрана между ними. Технологию можно совмещать с:

добычей соли;

очисткой сточных вод;

опреснением морской воды.

Первую такую установку построили в Дании в 2023 году, а еще одну сейчас завершают в японском городе Фукуока. Она сможет обеспечить электричеством около 100 домохозяйств.

Сколько энергии можно получить таким методом

Японские исследователи также оценили потенциал этой технологии в устьях 109 рек страны. Оказалось, что одна такая станция может производить до 6 мегаватт электроэнергии — это уровень современных ветровых или солнечных электростанций.

А если установить такие системы по всему миру — там, где реки впадают в моря и океаны — можно получить до 1 тераватта энергии. Это примерно 20% от всего потребления электроэнергии в мире.

Впереди еще исследования экономической целесообразности этих установок. Но уже сейчас понятно, что технология имеет большой потенциал и может стать хорошей альтернативой традиционным источникам энергии.

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