Експерти спростували головні міфи про сонячні панелі

Експерти спростували головні міфи про сонячні панелі

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 14:15
Оновлено: 11:41
Популярні міфи про сонячні панелі — експерти розкрили правду
Чоловік серед сонячних панелей. Фото: Freepik

Багато хто вважає, що сонячна енергія — це дорого і ненадійно. Але чи так це? Сучасні технології дозволяють точно прогнозувати обсяги генерації, адже сонячна активність має чіткий ритм. А завдяки акумуляторам панелі забезпечують енергією цілодобово, що робить їх надійним джерелом електрики.

Противники технології часто поширюють хибні твердження, намагаючись дискредитувати галузь. Видання Carbon Brief проаналізувало основні з них та надало наукову відповідь на популярні міфи.

Читайте також:

Чи насправді сонячна енергія дорога

Насправді — навпаки. За даними Міжнародного енергетичного агентства, сонячна енергія сьогодні визнана найдешевшим джерелом електрики в історії. Вартість установок за останнє десятиліття впала майже на 90%, а ефективність постійно зростає.

Щодо надійності, сучасні системи здатні прогнозувати виробництво наперед, а за наявності акумуляторів енергія зберігається й використовується навіть уночі. Це дозволяє підтримувати безперервне живлення об’єктів 24 години на добу.

Чи шкідливі сонячні ферми для екології

Ще один популярний міф — нібито панелі шкодять природі більше, ніж допомагають. Дослідження показують протилежне: сонячні установки повністю відновлюють свій "вуглецевий борг" менш ніж за пів року, а за весь термін служби компенсують у десятки разів більше викидів, ніж було витрачено на виробництво.

Щодо землі, сонячні ферми займають значно менші площі, ніж, наприклад, поля для гольфу. До того ж дедалі частіше панелі встановлюють на дахах, водосховищах чи непридатних для сільського господарства територіях.

Чи справді панелі створюють токсичні відходи

Відходи є, але їхній обсяг і склад не критичні. До 2050 року очікується до 160 млн тонн відпрацьованих панелей — це у сотні разів менше, ніж відходів від вугільної енергетики.

Більшість сучасних модулів не містять токсичного кадмію, а свинець у них ізольовано й не становить загрози. Крім того, індустрія переробки активно розвивається: нові технології дозволяють повторно використовувати до 95% матеріалів.

Чи впливає спека на роботу панелей

Висока температура справді трохи знижує ефективність, однак цей ефект незначний. У спекотні регіони надходить більше сонячного світла, тому загальний обсяг виробленої енергії навіть вищий.

Прикладом є сонячні станції в пустелях Саудівської Аравії — вони стабільно працюють у надзвичайно гарячих умовах.

Чи залежить сонячна енергетика від Китаю

Китай справді домінує у виробництві панелей, але це не створює залежності, як у випадку з газом чи нафтою. Панель купують лише один раз, і вона працює десятиліттями без потреби в імпорті палива. Більше того, багато країн уже розвивають власні виробничі потужності, щоб диверсифікувати ринок.

"Міфи про сонячні панелі часто виникають через нестачу знань або свідомі маніпуляції. Та факти доводять інше — сонячна енергетика вже стала ключовою частиною "зеленого" майбутнього. Вона доступна, безпечна і справді змінює енергетику світу", — констатує видання.

Як повідомлялось, новітні ультратонкі сонячні елементи відкривають шлях до розробки легких, гнучких і доступніших сонячних панелей. Ці елементи вирізняються значно вищою ефективністю порівняно зі стандартними зразками.

Також ми розповідали, що Китай розпочав масштабний проєкт — будівництво Великої сонячної стіни в пустелі Кубукі. Його головна мета — перетворити цю пустелю на великий центр виробництва відновлюваної енергії.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
