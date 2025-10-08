Відео
Україна
Головна Індустрії Сонячні панелі стануть ефективнішими — що пропонують вчені

Сонячні панелі стануть ефективнішими — що пропонують вчені

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 06:20
Вчені придумали, як підвищити ефективність сонячних панелей — що вони зробили
Чоловік встановлює сонячні панелі на даху. Фото: Unsplash

У світі з'явився новий тип ультратонких сонячних елементів, на основі яких можна створювати легкі, дешевші та гнучкіші сонячні панелі. Їхня ефективність набагато вища за звичайні. 

Винахід представили дослідники з Міжнародної іберійської нанотехнологічної лабораторії (INL), пише сайт Onlinelibrary.

Проблема тонкоплівкових сонячних елементів полягає у тому, що вони втрачають частину енергії: чим тонший шар, тим менше світла він поглинає, тож значна його частина втрачається. 

Щоб позбутися цієї проблеми, команда INL створила новий тип наноструктурованого дзеркала, яке складається з надтонкого шару золота з візерунчастою поверхнею, та покрили її оксидом алюмінію.

Ця конструкція відбиває фотони назад у фотоелемент, а ще скорочує електричні втрати, оскільки має пасивний інтерфейс, який зводить нанівець рекомбінацію електронів.

Експерименти проводилися на сонячних елементах ACIGS ((Ag, Cu)(In, Ga) Se₂), які мають високу ефективність. Результати показали, що функціонування зросло на 1,5% завдяки підвищеному поглинанню світла.

Як зміняться сонячні панелі

Тепер конструкцію з ультратонких сонячних елементів можна виробляти на гнучких основах, наприклад, пластикових плівках. Тобто, використовувати сонячні панелі можна буде у транспорті, на будівництві та на портативних пристроях.

Нагадаємо, що вчені з'ясували, що з бетону можна отримувати електроенергію. Відомо, як це працює. Дізнавайтесь також, в якій країні поєднали ферми та енергетику і що з цього вийшло. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
