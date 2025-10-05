Раціональне землекористування — як фермери об’єднали сільське господарство та енергетику

Сонячні панелі у полі з вівцями. Фото: Karl-Friedrich Hohl

На сонячній електростанції Glenrowan West в Австралії запрацював проєкт потужністю 149 мегават, який показав, що ферми та енергетика можуть успішно співіснувати. Учасники проєкту наголошують, що головна ідея полягає у раціональному землекористуванні: сільське господарство продовжує працювати, а компанії отримують відновлювану енергію.

Це допомагає уникнути конфліктів між аграріями та енергетиками, пише видання Interesting Engineering.

Досвід Японії, де земля стала цінністю

У країнах з обмеженими земельними ресурсами, таких як Японія, подібні рішення вже давно довели свою ефективність. Попри брак площ, там змогли розвинути і сонячну енергетику, і фермерську діяльність.

Завдяки агровольтаїці сільські громади отримують подвійний прибуток — урожай і електрику.

"Сонячні вівці" як нова індустрія в США

В Америці виникла ціла індустрія, яку називають "сонячний випас". Вівці пасуться прямо під сонячними панелями, зберігаючи ґрунт від заростання та підтримуючи баланс екосистеми.

Така практика зменшує витрати фермерів на догляд за угіддями і водночас забезпечує прибуток від генерації електроенергії.

Переваги поєднання ферм і енергетики

Експерти зазначають, що агровольтаїка має низку переваг:

збереження родючості ґрунтів завдяки природному випасу;

можливість уникнути вирубки зелених зон під енергетичні об’єкти;

економія на утриманні земель та зниження ризику пожеж;

стабільний дохід як для енергетичних компаній, так і для фермерів.

Європа активно впровадила метод

У Португалії компанія Iberdrola у 2023 році почала випасати 300 овець на території своїх фотоелектричних станцій. Це не тільки знизило витрати на догляд за землею, але й допомогло уникнути поширення вогню під час літньої спеки.

Подібні практики поширюються й в інших країнах ЄС, де питання раціонального використання земель стоїть особливо гостро.

Чому агровольтаїка стає трендом майбутнього

Світова тенденція показує, що поєднання сільського господарства та сонячної енергетики — це не короткочасний експеримент, а нова модель розвитку. Вона дозволяє ефективно використовувати землю, підвищує доходи фермерів і знижує залежність країн від викопного палива.

Як повідомлялось, на території Чорнобильської зони запрацювала сонячна електростанція потужністю 0,8 мегавата. Цей об'єкт займає площу, що перевищує три тисячі квадратних метрів.

Також ми розповідали, що хоча сонячні панелі є символом екологічної енергетики, їхня безпека може бути оманливою. Нещодавні інциденти у Великій Британії підкреслюють, що неправильне встановлення чи обслуговування цих систем перетворює їх на джерело серйозної небезпеки.