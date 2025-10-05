Рациональное землепользование — как фермеры объединили сельское хозяйство и энергетику

Солнечные панели в поле с овцами. Фото: Karl-Friedrich Hohl

На солнечной электростанции Glenrowan West в Австралии заработал проект мощностью 149 мегаватт, который показал, что фермы и энергетика могут успешно сосуществовать. Участники проекта отмечают, что главная идея заключается в рациональном землепользовании: сельское хозяйство продолжает работать, а компании получают возобновляемую энергию.

Это помогает избежать конфликтов между аграриями и энергетиками, пишет издание Interesting Engineering.

Реклама

Читайте также:

Опыт Японии, где земля стала ценностью

В странах с ограниченными земельными ресурсами, таких как Япония, подобные решения уже давно доказали свою эффективность. Несмотря на нехватку площадей, там смогли развить и солнечную энергетику, и фермерскую деятельность.

Благодаря агровольтаике сельские общины получают двойную прибыль — урожай и электричество.

"Солнечные овцы" как новая индустрия в США

В Америке возникла целая индустрия, которую называют "солнечный выпас". Овцы пасутся прямо под солнечными панелями, сохраняя почву от зарастания и поддерживая баланс экосистемы.

Такая практика уменьшает расходы фермеров на уход за угодьями и одновременно обеспечивает прибыль от генерации электроэнергии.

Преимущества сочетания ферм и энергетики

Эксперты отмечают, что агровольтаика имеет ряд преимуществ:

сохранение плодородия почв благодаря естественному выпасу;

возможность избежать вырубки зеленых зон под энергетические объекты;

экономия на содержании земель и снижение риска пожаров;

стабильный доход как для энергетических компаний, так и для фермеров.

Европа активно внедрила метод

В Португалии компания Iberdrola в 2023 году начала выпасать 300 овец на территории своих фотоэлектрических станций. Это не только снизило расходы на уход за землей, но и помогло избежать распространения огня во время летней жары.

Подобные практики распространяются и в других странах ЕС, где вопрос рационального использования земель стоит особенно остро.

Почему агровольтаика становится трендом будущего

Мировая тенденция показывает, что сочетание сельского хозяйства и солнечной энергетики — это не кратковременный эксперимент, а новая модель развития. Она позволяет эффективно использовать землю, повышает доходы фермеров и снижает зависимость стран от ископаемого топлива.

Как сообщалось, на территории Чернобыльской зоны заработала солнечная электростанция мощностью 0,8 мегаватта. Этот объект занимает площадь, превышающую три тысячи квадратных метров.

Также мы рассказывали, что хотя солнечные панели являются символом экологической энергетики, их безопасность может быть обманчивой. Недавние инциденты в Великобритании подчеркивают, что неправильная установка или обслуживание этих систем превращает их в источник серьезной опасности.