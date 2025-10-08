Ученые придумали, как повысить эффективность солнечных панелей – что они сделали

Мужчина устанавливает солнечные панели на крыше. Фото: Unsplash

В мире появился новый тип ультратонких солнечных элементов, на основе которых можно создавать легкие, более дешевые и гибкие солнечные панели. Их эффективность намного выше обычных.

Изобретение представили исследователи из Международной иберийской нанотехнологической лаборатории (INL), пишет сайт Onlinelibrary.

Реклама

Читайте также:

Подробнее об изобретении ученых

Проблема тонкопленочных солнечных элементов заключается в том, что они теряют часть энергии: чем тоньше слой, тем меньше света он поглощает, поэтому значительная его часть теряется.

Чтобы избавиться от этой проблемы, команда INL создала новый тип наноструктурированного зеркала, которое состоит из сверхтонкого слоя золота с узорчатой поверхностью, и покрыли ее оксидом алюминия.

Эта конструкция отражает фотоны обратно в фотоэлемент, а еще сокращает электрические потери, поскольку имеет пассивный интерфейс, который сводит на нет рекомбинацию электронов.

Эксперименты проводились на солнечных элементах ACIGS ((Ag, Cu)(In, Ga) Se₂), которые имеют высокую эффективность. Результаты показали, что функционирование возросло на 1,5% благодаря повышенному поглощению света.

Как изменятся солнечные панели

Теперь конструкцию из ультратонких солнечных элементов можно производить на гибких основах, например, пластиковых пленках. То есть, использовать солнечные панели можно будет в транспорте, на строительстве и на портативных устройствах.

Напомним, что ученые выяснили, что из бетона можно получать электроэнергию. Известно, как это работает. Узнавайте также, в какой стране объединили фермы и энергетику и что из этого получилось.