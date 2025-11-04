Как рекордное развитие солнечной энергетики грозит отключениями света в Европе

Мужчины возле солнечных панелей. Фото: Freepik

Солнечная энергетика, которую еще вчера считали главным символом экологического прогресса, сегодня превратилась в вызов для стабильности Европы. Старые сети не выдерживают нагрузки, создавая риск массовых сбоев.

Если в 2015 году было зафиксировано всего 34 случая превышения напряжения, то в 2024-м их стало более 8 600, пишет Bloomberg. Такие цифры свидетельствуют о системном кризисе, который трудно игнорировать.

"Мы еще можем с этим справиться, но это нелегко", — признается бывший руководитель диспетчерской голландской энергосистемы Ян Ворринк.

Почему солнечная энергетика создает перегрузки

Европейские энергосети проектировались десятки лет назад, когда доля возобновляемых источников была минимальной. Теперь, когда солнечные панели стали главным источником электроэнергии в ЕС, сети не успевают адаптироваться.

Проблема заключается не в количестве электроэнергии, а в ее неравномерности. Солнце не светит постоянно, а излишки днем перегружают систему. Когда напряжение растет, электростанции автоматически отключаются, чтобы избежать повреждения оборудования. Но это лишь усугубляет проблему, запуская цепную реакцию.

Кто уже вводит ограничения производства

Германия одной из первых приняла закон, который позволяет ограничивать производство солнечных электростанций. Цель проста — не дать сети "захлебнуться" от избытка энергии.

В Италии уже устанавливают специальные устройства стабилизации, способные контролировать потоки электроэнергии при пиковых нагрузках.

"Возможно, нам придется временно отключать электроснабжение в некоторых районах. Если развитие будет продолжаться такими темпами, риски будут только расти", — предупреждает руководитель оператора сети на северо-востоке Германии 50Hertz Transmission GmbH Стефан Капферер.

Что будет делать Европа, чтобы избежать энергоколлапса

Европейская комиссия уже работает над планом модернизации энергосетей. Основная идея — создание гибких систем, которые смогут балансировать энергию из возобновляемых источников.

Среди ключевых решений:

развитие систем накопления электроэнергии;

создание "умных" сетей, реагирующих на изменения в потреблении;

синхронизация между государствами ЕС для взаимного подстрахования.

Аналитики отмечают, что эти инвестиции — не роскошь, а вопрос выживания энергосистемы.

Почему отключения могут стать временной нормой

Польша, Германия и Италия уже готовятся к тому, что короткие отключения могут быть единственным способом предотвратить масштабные аварии.

"Гораздо легче отключить потребителя на несколько часов, чем оставить его без света на месяц", — отмечает вице-президент польского оператора сетей PSE Конрад Пурчала.

Как сообщалось, этот год ознаменовал собой переломный момент для мировой энергетики: впервые солнечные и ветровые электростанции превзошли угольные по объемам производства электроэнергии. Это событие является четким сигналом о начале масштабной энергетической революции на планете.

Также мы рассказывали, что рост интереса к солнечным панелям бьет рекорды, что обусловлено высокими тарифами на электроэнергию и стремлением к энергетической независимости. Благодаря новым форматам, собственные источники питания стали доступны не только владельцам частных домов, но и жителям квартир.