Солнечные батареи — где выгоднее всего ставить для экономии

Солнечные панели на балконе. Фото: Batterlution

Интерес к солнечным панелям в Европе и Украине растет рекордными темпами. Высокие тарифы на электроэнергию, стремление к энергетической независимости и государственные программы поддержки стимулируют переход на собственные источники питания.

Но теперь для этого не обязательно иметь частный дом — новый формат солнечных систем позволяет получать энергию даже в квартире, пишет издание SlashGear.

Что такое plug and play солнечные панели

Plug-and-play системы — это портативные солнечные батареи, которые не требуют сложного монтажа. Их можно установить самостоятельно, без привлечения мастеров. Такие панели созданы специально для городских жителей, которые не имеют крыши, но хотят уменьшить расходы на электроэнергию.

Комплект обычно содержит:

2-4 фотопанели;

микроинвертор для преобразования тока;

кабели и крепления;

опционально — аккумулятор и монитор энергопотребления.

"Все, что нужно, — установить панели на балконе или фасаде, подключить кабель к инвертору и вставить его в розетку. Энергия сразу начинает питать бытовые приборы", — говорят эксперты.

Как работают солнечные батареи для квартиры

Принцип действия подобен обычным крышным системам. Панели поглощают солнечное излучение и генерируют постоянный ток. Далее микроинвертор преобразует его в переменный — тот, что используется в бытовых розетках.

Мощность таких комплектов обычно не превышает 2 000 Вт. Этого хватает для работы холодильника, роутера, ноутбука или кондиционера. Но чтобы полностью обеспечить жилье энергией, нужна более крупная система — с аккумуляторами или крышными панелями.

Почему солнечные панели на балконе выгоднее

Преимущества plug-and-play систем очевидны. Они:

не требуют профессионального монтажа;

подходят даже для арендованного жилья;

занимают минимум места;

позволяют быстро подключить и отключить питание;

экономят до 25-40% электроэнергии в месяц.

Такие панели окупаются быстрее, чем классические крышные системы, ведь их цена ниже, а установка бесплатная. К тому же, пользователь может контролировать производство энергии через мобильное приложение.

В каких странах установка солнечных панелей наиболее прибыльна

По данным энергетических исследований, выгоднее всего ставить солнечные панели в странах с большим количеством солнечных дней и высокими тарифами на электроэнергию. Лидируют Испания, Италия, Греция, Португалия и южная Франция.

В Украине лучшие условия для работы панелей — в южных и восточных регионах: Одесская, Херсонская, Запорожская, Запорожская, Днепропетровская области. Здесь годовое количество солнечных часов превышает 2 200.

В центре и на западе показатели ниже, однако система все равно остается рентабельной благодаря высокой стоимости электроэнергии.

Чего ждать от будущего рынка солнечной энергии

Рынок солнечных решений стремительно растет, а формат plug-and-play может стать главным трендом 2025 года. Производители уже работают над моделями с высокой мощностью и встроенными аккумуляторами, что позволит сохранять энергию для ночного использования.

Ожидается, что эти системы станут массовым продуктом для многоэтажек, ведь они открывают путь к децентрализованной энергетике, где каждый балкон может превратиться в миниэлектростанцию.

Как сообщалось, хотя солнечные панели широко признаны как символ экологически чистой энергетики, их безопасность может быть обманчивой. Недавние события в Великобритании обнаружили, что неправильная установка или обслуживание этих систем может привести к серьезным опасностям.

Также мы рассказывали, сколько стоят солнечные батареи для квартиры и дома.