Сонячні батареї — де найвигідніше ставити для економії

Інтерес до сонячних панелей у Європі та Україні зростає рекордними темпами. Високі тарифи на електроенергію, прагнення енергетичної незалежності та державні програми підтримки стимулюють перехід на власні джерела живлення.

Але тепер для цього не обов’язково мати приватний будинок — новий формат сонячних систем дозволяє отримувати енергію навіть у квартирі, пише видання SlashGear.

Що таке plug and play сонячні панелі

Plug-and-play системи — це портативні сонячні батареї, які не потребують складного монтажу. Їх можна встановити самостійно, без залучення майстрів. Такі панелі створені спеціально для міських мешканців, які не мають даху, але хочуть зменшити витрати на електроенергію.

Комплект зазвичай містить:

2-4 фотопанелі;

мікроінвертор для перетворення струму;

кабелі та кріплення;

опціонально — акумулятор і монітор енергоспоживання.

"Усе, що потрібно, — встановити панелі на балконі чи фасаді, під’єднати кабель до інвертора та вставити його в розетку. Енергія відразу починає живити побутові прилади", — кажуть експерти.

Як працюють сонячні батареї для квартири

Принцип дії подібний до звичайних дахових систем. Панелі поглинають сонячне випромінювання й генерують постійний струм. Далі мікроінвертор перетворює його на змінний — той, що використовується у побутових розетках.

Потужність таких комплектів зазвичай не перевищує 2 000 Вт. Цього вистачає для роботи холодильника, роутера, ноутбука або кондиціонера. Але щоб повністю забезпечити житло енергією, потрібна більша система — з акумуляторами чи даховими панелями.

Чому сонячні панелі на балконі вигідніші

Переваги plug-and-play систем очевидні. Вони:

не потребують професійного монтажу;

підходять навіть для орендованого житла;

займають мінімум місця;

дозволяють швидко підключити та відключити живлення;

економлять до 25-40% електроенергії на місяць.

Такі панелі окуповуються швидше, ніж класичні дахові системи, адже їхня ціна нижча, а встановлення безкоштовне. До того ж, користувач може контролювати виробництво енергії через мобільний додаток.

У яких країнах встановлення сонячних панелей найприбутковіше

За даними енергетичних досліджень, найвигідніше ставити сонячні панелі у країнах із великою кількістю сонячних днів і високими тарифами на електроенергію. Лідирують Іспанія, Італія, Греція, Португалія та південна Франція.

В Україні найкращі умови для роботи панелей — у південних і східних регіонах: Одеська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська області. Тут річна кількість сонячних годин перевищує 2 200.

У центрі та на заході показники нижчі, проте система все одно залишається рентабельною завдяки високій вартості електроенергії.

Чого чекати від майбутнього ринку сонячної енергії

Ринок сонячних рішень стрімко зростає, а формат plug-and-play може стати головним трендом 2025 року. Виробники вже працюють над моделями з вищою потужністю та вбудованими акумуляторами, що дозволить зберігати енергію для нічного використання.

Очікується, що ці системи стануть масовим продуктом для багатоповерхівок, адже вони відкривають шлях до децентралізованої енергетики, де кожен балкон може перетворитися на мініелектростанцію.

Як повідомлялось, хоча сонячні панелі широко визнані як символ екологічно чистої енергетики, їхня безпека може бути оманливою. Нещодавні події у Великій Британії виявили, що неправильне встановлення або обслуговування цих систем може призвести до серйозних небезпек.

Також ми розповідали, скільки коштують сонячні батареї для квартири та дому.