Энергетическая революция — что заменит уголь в ближайшие годы

Энергетическая революция — что заменит уголь в ближайшие годы

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 18:35
обновлено: 10:18
Производство электроэнергии из солнца и ветра в мире обошло уголь — как это меняет энергетику
Солнечные панели. Фото: Freepik

Нынешний год стал знаковым для глобальной энергетики. Впервые в истории человечества солнечные и ветровые электростанции произвели больше электроэнергии, чем угольные. Это стало сигналом о начале большой энергетической революции.

По данным аналитического центра по энергетике Института Эмбера, с 2022 по 2024 год мощность солнечной генерации в мире удвоилась. Теперь она обеспечивает 7% всей электроэнергии.

В первом полугодии 2025 года солнце и ветер впервые превзошли уголь, утвердив возобновляемую энергетику как основной источник мирового электричества.

Кто стал лидером в производстве солнечной энергии

Абсолютным рекордсменом роста стал Китай. Только за год страна увеличила производство солнечной энергии на 43%, что составляет более половины мирового прироста. Это 168 ТВт-ч новой энергии, которую мир получил от китайских панелей.

Китай также продемонстрировал рекорд в ветрогенерации — плюс 16% к прошлогоднему уровню. Аналитики отмечают, что Пекин построил больше солнечных и ветровых станций, чем все остальные страны вместе взятые.

Как изменится мировая энергетика к 2030 году

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к концу десятилетия мощности возобновляемых источников удвоятся более чем вдвое, пишет издание New Scientist. В то же время глобальная цель утроить их может остаться недостижимой из-за политических и технических ограничений.

Среди главных вызовов:

  • недостаток инвестиций в модернизацию энергосистем;
  • трудности с интеграцией солнечной генерации в сети;
  • непоследовательность энергополитики в США и ЕС.

Но несмотря на все, направление изменений очевидно: мир выбирает солнце.

Почему будущее принадлежит солнечной энергии

Эксперты считают, что к середине XXI века солнечная энергетика станет доминирующим источником мирового снабжения электроэнергии.

"Человеческая природа — превращать энергию в вещи. Мы используем энергию для всего. И вот, внезапно, мы нашли этот дешевый и универсальный источник энергии — конечно, мы разберемся с этим", — убежден аналитик Кингсмилл Бонд.

По его оценкам, к 2100 году 80% мирового потребления электроэнергии будет обеспечиваться солнцем, а 80% спроса на энергию будет удовлетворяться за счет электрификации.

Сегодня развитие "зеленых" технологий замедляют политические споры. Однако, как подчеркивает Бонд, правительства в конце концов отбросят разногласия и сосредоточатся на чистой энергии.

"Мы стоим на пороге нового энергетического мира. Солнце не спрашивает разрешения светить, оно просто делает это", — говорит эксперт.

Как сообщалось, распространенный миф о дороговизне и ненадежности солнечной энергии уже устарел. Благодаря четкому ритму солнечной активности и современным технологиям прогнозирования, объемы генерации можно точно предсказать. Кроме того, использование аккумуляторов позволяет солнечным панелям быть надежным круглосуточным источником электроэнергии.

Также мы рассказывали, что свинец, несмотря на его высокую эффективность в перовскитных солнечных панелях, создавал серьезную экологическую угрозу из-за своей токсичности, что тормозило их широкое внедрение. Годами ученые искали нетоксичную альтернативу, но ни один заменитель не мог одновременно обеспечить необходимую стабильность и производительность для коммерческого успеха.

