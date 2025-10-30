Виробництво електроенергії з сонця та вітру у світі обійшло вугілля — як це змінює енергетику

Сонячні панелі. Фото: Freepik

Цей рік став знаковим для глобальної енергетики. Уперше в історії людства сонячні та вітрові електростанції виробили більше електроенергії, ніж вугільні. Це стало сигналом про початок великої енергетичної революції.

За даними аналітичного центру з енергетики Інституту Ембера, з 2022 по 2024 рік потужність сонячної генерації у світі подвоїлася. Тепер вона забезпечує 7% усієї електроенергії. У першому півріччі 2025 року сонце і вітер уперше перевершили вугілля, утвердивши відновлювану енергетику як основне джерело світової електрики.

Хто став лідером у виробництві сонячної енергії

Абсолютним рекордсменом зростання став Китай. Лише за рік країна збільшила виробництво сонячної енергії на 43%, що становить понад половину світового приросту. Це 168 ТВт-год нової енергії, яку світ отримав від китайських панелей.

Китай також продемонстрував рекорд у вітрогенерації — плюс 16% до минулорічного рівня. Аналітики зазначають, що Пекін побудував більше сонячних і вітрових станцій, ніж усі інші країни разом узяті.

Як зміниться світова енергетика до 2030 року

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що до кінця десятиліття потужності відновлюваних джерел подвояться більш ніж удвічі, пише видання New Scientist. Водночас глобальна мета потроїти їх може залишитися недосяжною через політичні та технічні обмеження.

Серед головних викликів:

нестача інвестицій у модернізацію енергосистем;

труднощі з інтеграцією сонячної генерації у мережі;

непослідовність енергополітики у США та ЄС.

Та попри все, напрямок змін очевидний: світ обирає сонце.

Чому майбутнє належить сонячній енергії

Експерти вважають, що до середини XXI століття сонячна енергетика стане домінуючим джерелом світового постачання електроенергії.

"Людська природа — перетворювати енергію на речі. Ми використовуємо енергію для всього. І ось, раптово, ми знайшли це дешеве й універсальне джерело енергії — звісно, ми розберемося з цим", — переконаний аналітик Кінгсмілл Бонд.

За його оцінками, до 2100 року 80% світового споживання електроенергії забезпечуватиметься сонцем, а 80% попиту на енергію задовольнятиметься завдяки електрифікації.

Сьогодні розвиток "зелених" технологій уповільнюють політичні суперечки. Проте, як підкреслює Бонд, уряди зрештою відкинуть розбіжності та зосередяться на чистій енергії.

"Ми стоїмо на порозі нового енергетичного світу. Сонце не питає дозволу світити, воно просто робить це", — каже експерт.

Як повідомлялось, поширений міф про дорожнечу та ненадійність сонячної енергії вже застарів. Завдяки чіткому ритму сонячної активності та сучасним технологіям прогнозування, обсяги генерації можна точно передбачити. Крім того, використання акумуляторів дозволяє сонячним панелям бути надійним цілодобовим джерелом електроенергії.

Також ми розповідали, що свинець, незважаючи на його високу ефективність у перовскітних сонячних панелях, створював серйозну екологічну загрозу через свою токсичність, що гальмувало їхнє широке впровадження. Роками вчені шукали нетоксичну альтернативу, але жоден замінник не міг одночасно забезпечити необхідну стабільність та продуктивність для комерційного успіху.