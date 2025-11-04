Як рекордний розвиток сонячної енергетики загрожує відключеннями світла в Європі

Чоловіки біля сонячних панелей. Фото: Freepik

Сонячна енергетика, яку ще вчора вважали головним символом екологічного прогресу, сьогодні перетворилася на виклик для стабільності Європи. Старі мережі не витримують навантаження, створюючи ризик масових збоїв.

Якщо у 2015 році було зафіксовано лише 34 випадки перевищення напруги, то у 2024-му їх стало понад 8 600, пише Bloomberg. Такі цифри свідчать про системну кризу, яку важко ігнорувати.

"Ми ще можемо з цим впоратися, але це нелегко", — зізнається колишній керівник диспетчерської голландської енергосистеми Ян Воррінк.

Чому сонячна енергетика створює перевантаження

Європейські енергомережі проєктувалися десятки років тому, коли частка відновлюваних джерел була мінімальною. Тепер, коли сонячні панелі стали головним джерелом електроенергії в ЄС, мережі не встигають адаптуватися.

Проблема полягає не у кількості електроенергії, а у її нерівномірності. Сонце не світить постійно, а надлишки вдень перевантажують систему. Коли напруга зростає, електростанції автоматично відключаються, щоб уникнути пошкодження обладнання. Але це лише поглиблює проблему, запускаючи ланцюгову реакцію.

Хто вже запроваджує обмеження виробництва

Німеччина однією з перших ухвалила закон, який дозволяє обмежувати виробництво сонячних електростанцій. Мета проста — не дати мережі "захлинутися" від надлишку енергії.

В Італії вже встановлюють спеціальні пристрої стабілізації, здатні контролювати потоки електроенергії при пікових навантаженнях.

"Можливо, нам доведеться тимчасово відключати електропостачання в деяких районах. Якщо розвиток триватиме такими темпами, ризики лише зростатимуть", — попереджає керівник оператора мережі на північному сході Німеччини 50Hertz Transmission GmbH Стефан Капферер.

Що робитиме Європа, щоб уникнути енергоколапсу

Європейська комісія вже працює над планом модернізації енергомереж. Основна ідея — створення гнучких систем, які зможуть балансувати енергію з відновлюваних джерел.

Серед ключових рішень:

розвиток систем накопичення електроенергії;

створення "розумних" мереж, що реагують на зміни у споживанні;

синхронізація між державами ЄС для взаємного підстрахування.

Аналітики наголошують, що ці інвестиції — не розкіш, а питання виживання енергосистеми.

Чому відключення можуть стати тимчасовою нормою

Польща, Німеччина та Італія вже готуються до того, що короткі відключення можуть бути єдиним способом запобігти масштабним аваріям.

"Набагато легше відключити споживача на кілька годин, ніж залишити його без світла на місяць", — зазначає віцепрезидент польського оператора мереж PSE Конрад Пурчала.

Як повідомлялось, цей рік ознаменував собою переломний момент для світової енергетики: вперше сонячні та вітрові електростанції перевершили вугільні за обсягами виробництва електроенергії. Ця подія є чітким сигналом про початок масштабної енергетичної революції на планеті.

Також ми розповідали, що зростання інтересу до сонячних панелей б'є рекорди, що обумовлено високими тарифами на електроенергію та прагненням до енергетичної незалежності. Завдяки новим форматам, власні джерела живлення стали доступні не лише власникам приватних будинків, але й мешканцям квартир.