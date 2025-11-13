Відео
Головна Індустрії Вчені винайшли дешевшу альтернативу сонячним панелям — деталі

Вчені винайшли дешевшу альтернативу сонячним панелям — деталі

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 17:25
Оновлено: 17:34
Витіснить сонячні панелі — вчені винайшли прилад, який дає 1,1 кВт-год енергії на день безплатно
Покинуті у лісі сонячні панелі. Фото ілюстративне: Unsplash

Архітектор німецького походження з Барселони винайшов прилад, який кидає виклик традиційним сонячним турбінам. Сферичний генератор Rawlemon Solar Architecture здатен забезпечувати близько 1,1 кВт-год енергії на день безплатно. 

Про це повідомляє видання ECO news.

Читайте також:

Що відомо про винахід

Епоха традиційних сонячних панелей, зазначається у матеріалі, може незабаром завершитися — енергетична галузь стоїть на порозі прориву, що обіцяє до 1,1 кВт-год безплатної енергії на день. Нову еру відкриває сферичний скляний сонячний генератор, здатний замінити звичні плоскі панелі.

Автором цієї інновації став архітектор Андре Броссель, німець за походженням, який працює в Барселоні. Його проєкт Rawlemon Solar Architecture кидає виклик звичним технологіям, пропонуючи ефективніше, естетичніше та екологічніше рішення.

Як працює сферичний генератор Rawlemon

Головна особливість пристрою Бросселя — куляста лінза, що концентрує сонячне світло у 10 000 разів сильніше, ніж звичайні панелі, водночас зменшуючи витрати на виробництво енергії.

На відміну від традиційних плоских панелей, які працюють найкраще лише під прямими променями, сферична лінза здатна вловлювати сонячне світло під будь-яким кутом. Система має вбудований механізм обертання, що автоматично відстежує положення сонця протягом дня, забезпечуючи стабільну продуктивність навіть у похмуру погоду.

Однією з найцікавіших особливостей Rawlemon є здатність поглинати не лише сонячне, а й місячне світло. Хоча вночі виробляється мінімальна кількість енергії, сам факт цього є разючим, адже традиційні панелі просто не працюють після заходу сонця.

Ефективність і потенціал технології

За даними команди Rawlemon, система Бросселя підвищує ефективність генерації енергії на 35% порівняно з типовими сонячними панелями. Спочатку вона розроблялася для житлових будинків, однак її ефективність і дизайн роблять її привабливою й для інноваційних архітектурних проєктів, зокрема "розумних" будівель і хмарочосів майбутнього. Фахівці впевнені, що сферичний генератор енергії, безумовно, може допомогти іншим сонячним панелям і турбінам, а також забезпечити безпечне відключення країн від мережі.

Раніше ми розповідали, що сонячна енергетика, яку ще вчора вважали головним символом екологічного прогресу, сьогодні перетворилася на виклик для стабільності Європи. Старі мережі не витримують навантаження, створюючи ризик масових збоїв.

Також дізнавайтеся, яка інновація може докорінно змінити енергетичну сферу

винахід відкриття сфера енергетики сонячні панелі відновлювальна енергетика
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
