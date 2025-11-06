Відео
Головна Індустрії Сонячні вітрила — як працює перша енергосистема в морі

Сонячні вітрила — як працює перша енергосистема в морі

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 06:20
Оновлено: 22:16
Економить пальне і знижує викиди вуглекислого газу — що відомо про першу у світі морську енергосистему на кораблі
Перше вантажне судно з морською електростанцією. Фото: Interestingengineering.com

Вперше в історії сталого судноплавства на вантажне судно встановили морську сонячну енергосистему. Ця інновація може докорінно змінити галузь.

Про це пише видання Interestingengineering.

Читайте також:

Детальніше про морську сонячну систему

Систему розробила роттердамська компанія Wattlab, що спеціалізується на чистій енергетиці. Першим в історії судном з морською сонячною електростанцію став дизель-електричний суховантаж MV Vertom Tula дедвейтом 7280 тонн.  Установка зменшить споживання пального на судні та скоротить викиди CO2. Тобто, суховантаж буде надійним джерелом відновлюваної енергії в морі.

Морська енергосистема має 44 сонячні панелі, які виробляють майже 79 кВт енергії на піку — цей об’єм покриває приблизно 20% енергопотреб суднових систем, таких як:

  • освітлення;
  • кондиціювання повітря;
  • навігація. 

Енергосистему можна швидко встановити або демонтувати панелі — це дуже важливо для вантажних суден. Якщо треба, екіпаж корабля зможе скласти їх у простір, який відповідає 6-метровому контейнеру.

"Для судновласників важливі швидкість, простота використання та економічність. Система не лише скорочує витрати, а й допомагає зменшити вуглецевий слід", — сказав співзасновник та директор компанії Wattlab, яка збудувала морську енергосистему, Бо Салет.

Як зміниться мореплавство

Тим часом експерти переконані, що поява морської сонячної установки стане ключем до розв’язання екологічних проблем  прибережного та каботажного флоту в Європі. 

Як стало відомо раніше, літаки майбутнього літатимуть на паливі, видобутому з харчових відходів. Відомо як це можливо. Також ми розповідали, що вчені сконструювали перший у світі плазмовий двигун для літаків. Нову технологію створили з прицілом на зменшення глобальних викидів вуглецю. 

корабель море енергосистема енергія сонячна активність
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
