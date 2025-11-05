Відео
Літаки без парникових газів — яке пальне створили вчені

Дата публікації: 5 листопада 2025 20:45
Оновлено: 20:45
Польоти літаків стануть безпечним для природи — як цьому посприяють харчові відходи
Літак. Фото: Unsplash

У Сполучених Штатах Америки вигадали новий спосіб, як виробляти паливо і не шкодити довкіллю. Так, вчені випробували технологію, яка дозволяє видобувати пальне для авіації з харчових відходів. 

Журналісти видання Interestingengineering розповіли, що із цього вийшло. 

Читайте також:

Харчові відходи для авіаційного пального

Як зазначається, над технологією працювала команда вчених з університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн. Ідея полягала у перетворенні харчових відходів на біонафту під час процесу гідротермальної зрідженості (HTL). Простими словами — вчені повторили процес утворення нафти в надрах Землі, перетворивши вологі органічні відходи у густу олію завдяки дуже високій температурі. Після цього отриману біонафту потрібно очистити, і цей процес складається з двох етапів:

  • прості домішки — волога, зола та сіль прибираються;
  • щоб видалити азот, кисень та сірку, але залишити вуглеводні (основу реактивного пального), застосовується каталізатор. 

Технологія дозволяє отримати паливо, яке повністю відповідає стандартам авіації, але не потребує домішок традиційного, викопного пального. Розробка має допомогти авіагалузі скоротити викиди парникових газів і задля того, щоб до 2050 року рівень забруднення становив 0%. 

"HTL фактично імітує природне утворення сирої нафти в Землі. Він використовує високу температуру і тиск для перетворення сирої біомаси у біонафту. Мета — покращити біонафту для отримання транспортного пального, яке можна одразу використовувати в існуючій енергетичній інфраструктурі", — розповіла провідна авторка дослідження Сабріна Саммерс.

Чому це важливо

Дослідники наголошують, що технологія допоможе впоратися з двома глобальними викликами: 

  • скоротить харчові відходи;
  • зменшить викиди від авіації.

Зазначається, що щороку у світі люди викидують понад 30% усіх харчових продуктів. Але коли воно розкладається, то утворюються парникові гази.

"Щоб досягти декарбонізації авіапального, нам потрібні різні джерела сировини, і сільське господарство відіграватиме ключову роль", — зазначив керівник дослідження Юаньхуей Чжан.

Крім того, винайдену технологію потенційно можна використовувати для створення матеріалів, які замінять пластик на основі нафти.

Раніше ми розповідали, що електрокари завдають довкіллю більше шкоди, ніж автівки з бензиновими двигунами. Однак вчені назвали нюанс, завдяки якому автомобілі з електричними двигунами кращі за традиційні машини. Також ми писали, що світ опинився на порозі великої енергетичної революції. Причина: з 2022 по 2024 рік потужність сонячної генерації у світі подвоїлася.

США технології пальне екологія авіація
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
