Полеты самолетов станут безопасными для природы — как этому поспособствуют пищевые отходы

В Соединенных Штатах Америки придумали новый способ, как производить топливо и не вредить окружающей среде. Так, ученые испытали технологию, которая позволяет добывать топливо для авиации из пищевых отходов.

Журналисты издания Interestingengineering рассказали, что из этого получилось.

Пищевые отходы для авиационного топлива

Как отмечается, над технологией работала команда ученых из университета Иллинойса в Урбана-Шампейн. Идея заключалась в превращении пищевых отходов в бионефть во время процесса гидротермальной сжиженности (HTL). Простыми словами — ученые повторили процесс образования нефти в недрах Земли, превратив влажные органические отходы в густое масло благодаря очень высокой температуре. После этого полученную бионефть нужно очистить, и этот процесс состоит из двух этапов:

простые примеси — влага, зола и соль убираются;

чтобы удалить азот, кислород и серу, но оставить углеводороды (основу реактивного топлива), применяется катализатор.

Технология позволяет получить топливо, которое полностью соответствует стандартам авиации, но не требует примесей традиционного ископаемого топлива. Разработка должна помочь авиаотрасли сократить выбросы парниковых газов и для того, чтобы к 2050 году уровень загрязнения составил 0%.

"HTL фактически имитирует естественное образование сырой нефти в Земле. Он использует высокую температуру и давление для преобразования сырой биомассы в бионефть. Цель — улучшить бионефть для получения транспортного топлива, которое можно сразу использовать в существующей энергетической инфраструктуре", — рассказала ведущий автор исследования Сабрина Саммерс.

Почему это важно

Исследователи отмечают, что технология поможет справиться с двумя глобальными вызовами:

сократит пищевые отходы;

уменьшит выбросы от авиации.

Отмечается, что ежегодно в мире люди выбрасывают более 30% всех пищевых продуктов. Но когда оно разлагается, то образуются парниковые газы.

"Чтобы достичь декарбонизации авиатоплива, нам нужны различные источники сырья, и сельское хозяйство будет играть ключевую роль", — отметил руководитель исследования Юаньхуэй Чжан.

Кроме того, изобретенную технологию потенциально можно использовать для создания материалов, которые заменят пластик на основе нефти.

Ранее мы рассказывали, что электрокары наносят окружающей среде больше вреда, чем автомобили с бензиновыми двигателями. Однако ученые назвали нюанс, благодаря которому автомобили с электрическими двигателями лучше традиционных машин. Также мы писали, что мир оказался на пороге великой энергетической революции. Причина: с 2022 по 2024 год мощность солнечной генерации в мире удвоилась.