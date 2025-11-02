Исследователи узнали, как электрокары загрязняют природу — что показало исследование

Зарядка автомобиля. Фото: Unsplash

Автомобили с электрическими аккумуляторами приобретают все большую популярность в мире. Современные электромобили — это не просто альтернатива автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, а кардинально других подход к мобильности. Такие транспортные средства сочетают в себе технологические решения, которые делают управление более комфортным, а расходы - ниже.

Однако ученые из университета Дьюка узнали, что электромобили в первые несколько лет своей эксплуатации наносят больший вред окружающей среде, чем автомобили на бензине или дизельном топливе, пишет издание Daily Mail.

Что не так с электромобилями

Проведя исследование ученые обнаружили, что электрокары с аккумуляторами фактически выбрасывают на 30% больше CO2 в первые несколько лет эксплуатации. То есть, негативное влияние на окружающую среду от покупки нового электромобиля является более серьезным, чем от бензиновых или дизельных автомобилей.

Все меняется только через три года эксплуатации электромобилей. За средний 18-летний срок службы электромобиля совокупность выбросов CO2 значительно снижается.

"Двигатели внутреннего сгорания наносят примерно в 2-3 раза больше вреда, чем электромобили, как климату, так и воздуху", — сказал соавтор исследования, доктор Дрю Шинделл.

Одно из главных преимуществ электромобилей — их экологичность. Как известно, от электромобилей не появляются выхлопные газы, то есть они не оставляют после себя:

CO2;

оксидов азота;

другие загрязняющие вещества.

При этом не берутся во внимание выбросы, которые связаны с производством электромобилей. Так, в аккумуляторах используется литий, который добывают в Австралии, Чили и Китае. Для добычи лития требуется много энергии и воды, что приводит к загрязнению окружающей среды. Переработка лития и производство аккумуляторов — это еще один очень энергоемкий процесс.

"Выяснилось, что добыча лития и производство аккумуляторов обеспечивают примерно 50% общих выбросов CO2 на автомобиль в первый год", — пояснил ведущий автор исследования Панкадж Садаварте из Университета Северной Аризоны.

В чем разница между электрокарами и бензиновыми автомобилями

За два года эксплуатации бензиновые и дизельные автомобили начинают оставлять гораздо больший углеродный след. Результаты исследования показали, что бензиновый или дизельный автомобиль ежегодно наносит окружающей среде ущерб на сумму около 1605 долларов.

От электромобилей тоже есть вред, но на 629 долларов в год — это в течение всего срока их эксплуатации. И даже если электромобиль заряжается энергией, вырабатываемой при сжигании угля, вред экологии составляет всего 815 долларов.

При этом исследователи отмечают, что само производство электромобилей концентрирует на 70% больше выбросов, чем строительство бензинового аналога. Поэтому каждому купленному электромобилю необходимо проехать десятки тысяч километров, прежде чем окупятся первоначальные выбросы и расходы.

Ранее сообщалось, что ученым удалось создать пластик, который не вредит природе. В нем отсутствует полимерная смола, то есть такой пластик полностью биоразлагаемый. Также мы рассказывали, что в США впервые добыли алюминий из 3D-печати. из нового алюминиевого сплава, пригодного для печати, Из нового алюминиевого сплава можно изготовить более прочные, легкие и термостойкие изделия