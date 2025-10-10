Появился алюминиевый сплав для печати деталей для самолетов — что об этом известно

Рабочий на заводе. Фото: УНИАН

Новая смесь алюминия с другими элементами вскоре может потеснить с рынка традиционный алюминий, который производится сейчас. Новинку представили ученые из Массачусетского технологического института.

Подробнее об изобретении ученых

Исследователи решили использовать 3D-печать, а не традиционный метод по литью металла, когда расплавленный жидкий алюминий заливают в форму и охлаждают. По мнению ученых, из нового алюминиевого сплава, пригодного для печати, можно изготовить более прочные, легкие и термостойкие изделия, например, лопасти вентиляторов реактивных двигателей. Сейчас их отливают из титана, который более чем на 50% тяжелее алюминия и стоит в десять раз дороже.

Что может измениться

С 3D-печатью можно создавать сложные геометрические формы и уникальные конструкции, и экономить материал. Новая смесь подходит для использования в современных вакуумных насосах, автомобилях и охлаждающих устройствах для центров обработки данных.

По словам ученых, новый алюминиевый сплав в 5 раз прочнее традиционно производимого алюминия и выдерживает высокое давление и температуру до 400 градусов без деформации. Прочность сплава оказалась даже выше, чем ученые могли определить после моделирования более 1 миллиона вариантов без использования машинного обучения.

