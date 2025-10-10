Видео
Видео

Главная Индустрии Ученые создали крепчайший в мире алюминий — при чем тут 3D-печать

Ученые создали крепчайший в мире алюминий — при чем тут 3D-печать

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 06:20
Появился алюминиевый сплав для печати деталей для самолетов — что об этом известно
Рабочий на заводе. Фото: УНИАН

Новая смесь алюминия с другими элементами вскоре может потеснить с рынка традиционный алюминий, который производится сейчас. Новинку представили ученые из Массачусетского технологического института.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Читайте также:

Подробнее об изобретении ученых

Исследователи решили использовать 3D-печать, а не традиционный метод по литью металла, когда расплавленный жидкий алюминий заливают в форму и охлаждают. По мнению ученых, из нового алюминиевого сплава, пригодного для печати, можно изготовить более прочные, легкие и термостойкие изделия, например, лопасти вентиляторов реактивных двигателей. Сейчас их отливают из титана, который более чем на 50% тяжелее алюминия и стоит в десять раз дороже.

Что может измениться

С 3D-печатью можно создавать сложные геометрические формы и уникальные конструкции, и экономить материал. Новая смесь подходит для использования в современных вакуумных насосах, автомобилях и охлаждающих устройствах для центров обработки данных.

По словам ученых, новый алюминиевый сплав в 5 раз прочнее традиционно производимого алюминия и выдерживает высокое давление и температуру до 400 градусов без деформации. Прочность сплава оказалась даже выше, чем ученые могли определить после моделирования более 1 миллиона вариантов без использования машинного обучения.

Ранее сообщалось, что в возобновляемой энергетике может произойти коренное изменение. Все потому, что ученым удалось изобрести самую эффективную солнечную батарею в мире. Узнавайте также, какая страна построит "солнечную стену" посреди пустыни.

ученые технологии производство алюминий 3D-печать
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
