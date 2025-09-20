Алюминиевые руды — где в Украине есть месторождения сырья для "крылатого металла"

Добыча руды. Фото иллюстративное: Freepik

Алюминий — один из самых распространенных металлов земной коры. Он занимает второе место в мире по объемам потребления среди всех металлов, уступая лишь стали, а спрос на него постоянно увеличивается.

Новини.LIVE рассказывают, где в Украине есть залежи алюминиевых руд.

Реклама

Читайте также:

Как получают алюминий

Основными источниками алюминиевого сырья являются бокситы, нефелины, алуниты, каолины и другие глиноземистые породы. Известно более 250 минералов алюминия, однако промышленное значение имеют лишь несколько из них, в частности диаспор, бемит, гибсит, нефелин, алунит, дистен, силиманит, кианит и каолинит.

Залежи алюминиевых руд в Украине

По данным Института геологии, на территории Украины обнаружены многочисленные месторождения алюминиевого сырья, хотя промышленность сейчас в основном работает на импортном сырье. Наибольшее значение имеют бокситы Среднего Приднепровья.

В частности, высоко оцениваются ресурсы Никопольского месторождения в Днепропетровской области, где запасы составляют 18,9 млн т, а общие ресурсы превышают 72 млн т. Еще одним значительным источником является Южноникопольское месторождение, где выявлено четыре залежи высокожелезистых бокситов с запасами 535 тыс. т.

В пределах Ингулецко-Днепровского района перспективными являются также следующие месторождения:

Богдановское;

Александрийское;

Девладовское;

Кременчугское;

Малотерсянское месторождения.

В Закарпатье локализованы значительные запасы алунитовых руд, в частности на Биганском и Береговском месторождениях. Последнее имеет запасы более 290 млн т, алуниты в нем связаны с миоценовыми вулканитами. Другим важным месторождением является Калинино-Шевченковское, расположенное в Донецкой области. Здесь запасы оцениваются в 330 млн т.

Где используют алюминий

Алюминий является основным материалом для изготовления самолетов и их компонентов благодаря своему легкому весу и прочности, а также широкому применению в судо-, автомобиле- и машиностроении, что ассоциируется с полетами и скоростью. Именно поэтому его часто называют "крылатым металлом".

Кроме того, алюминий используется в промышленности для изготовления посуды, бытовой техники и т.д.

Ранее мы писали, где расположены крупнейшие рудники по добыче серебра.

Также узнавайте, где и сколько добывают золота в Европе.