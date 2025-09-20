Алюмінієві руди — де в Україні є родовища сировини для “крилатого металу”

Видобуток руди. Фото ілюстративне: Freepik

Алюміній — один з найпоширеніших металів земної кори. Він посідає друге місце у світі за обсягами споживання серед всіх металів, поступаючись лише сталі, а попит на нього постійно збільшується.

Новини.LIVE розповідають, де в Україні є поклади алюмінієвих руд.

Реклама

Читайте також:

Як отримують алюміній

Основними джерелами алюмінієвої сировини є боксити, нефеліни, алуніти, каоліни та інші глиноземисті породи. Відомо понад 250 мінералів алюмінію, проте промислове значення мають лише кілька з них, зокрема діаспор, беміт, гібсит, нефелін, алуніт, дистен, силіманіт, кіаніт та каолініт.

Поклади алюмінієвих руд в Україні

За даними Інституту геології, на території України виявлено численні родовища алюмінієвої сировини, хоча промисловість наразі здебільшого працює на імпортній сировині. Найбільше значення мають боксити Середнього Придніпров’я.

Зокрема, високо оцінюються ресурси Нікопольського родовища в Дніпропетровській області, де запаси становлять 18,9 млн т, а загальні ресурси перевищують 72 млн т. Ще одним значним джерелом є Південнонікопольське родовище, де виявлено чотири поклади високозалізистих бокситів із запасами 535 тис. т.

У межах Інгулецько-Дніпровського району перспективними є також такі родовища:

Богданівське;

Олександрійське;

Девладівське;

Кременчуцьке;

Малотерсянське родовища.

У Закарпатті локалізовано значні запаси алунітових руд, зокрема на Біганському та Берегівському родовищах. Останнє має запаси понад 290 млн т, алуніти в ньому пов’язані з міоценовими вулканітами. Іншим важливим родовищем є Калініно-Шевченківське, розташоване в Донецькій області. Тут запаси оцінюються в 330 млн т.

Де використовують алюміній

Алюміній є основним матеріалом для виготовлення літаків та їхніх компонентів завдяки своїй легкій вазі та міцності, а також широкому застосуванню у судно-, автомобіле- та машинобудуванні, що асоціюється з польотами та швидкістю. Саме тому його часто називають "крилатим металом".

Крім того, алюміній використовується у промисловості для виготовлення посуду, побутової техніки тощо.

Раніше ми писали, де розташовані найбільші рудники з видобування срібла.

Також дізнавайтеся, де і скільки видобувають золота в Європі.