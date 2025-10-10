З'явився алюмінієвий сплав для друку деталей для літаків — що про це відомо

Робітник на заводі. Фото: УНІАН

Нова суміш алюмінію з іншими елементами незабаром може потіснити з ринку традиційний алюміній, який виробляється зараз. Новинку представили вчені з Массачусетського технологічного інституту.

Про це пише Interesting Engineering.

Детальніше про винахід вчених

Дослідники вирішили використати 3D-друк, а не традиційний метод з лиття металу, коли розплавлений рідкий алюміній заливають у форму та охолоджують. На думку вчених, з нового алюмінієвого сплаву, придатного для друку, можна виготовити міцніші, легші та термостійкіші вироби, наприклад, лопаті вентиляторів реактивних двигунів. Зараз їх відливають із титану, який у понад 50% важчий за алюміній і коштує удесятеро дорожче.

Що може змінитися

Із 3D-друком можна створювати складні геометричні форми та унікальні конструкції, і заощаджувати матеріал. Нова суміш підходить для використання у сучасних вакуумних насосах, автомобілях і охолоджувальних пристроях для центрів обробки даних.

За словами вчених, новий алюмінієвий сплав у 5 разів міцніший за традиційно вироблений алюміній і витримує високий тиск і температуру до 400 градусів без деформації. Міцність сплаву виявилася навіть вищою, ніж вчені могли визначити після моделювання понад 1 мільйона варіантів без використання машинного навчання.

За словами вчених, новий алюмінієвий сплав у 5 разів міцніший за традиційно вироблений алюміній і витримує високий тиск і температуру до 400 градусів без деформації. Міцність сплаву виявилася навіть вищою, ніж вчені могли визначити після моделювання понад 1 мільйона варіантів без використання машинного навчання.