Плазмовий двигун для літаків та дронів — чому він кращий за інші двигуни

Перший у світі плазмовий двигун — як це змінить авіацію
У майбутньому в авіаційній промисловості не використовуватимуть двигуни на внутрішньому згорянні. У літаках та дронах будуть плазмові реактивні двигун, перший прототип яких вже представили у Китаї.
Про це пише видання Econews.
Що придумали вчені
Як зазначається у статті, для нового типу двигуна використали технологію, спрямовану на зменшення глобальних викидів вуглецю, особливо в авіаційній галузі.
"Цей плазмовий реактивний двигун не потребує викопного палива або хімічних палив. Цей проєкт, спрямований на створення авіації з нульовими викидами, очолював професор Джау Танг з Уханьського університету, команда якого використовувала в основному мікрохвильову технологію та фізику плазми", — йдеться у повідомленні.
Як працюватимуть нові двигуни
Розробка професора передбачає, що двигуни для літаків працюватимуть на фізиці плазми — це четвертий стан речовини, який утворюється, коли енергія вириває електрони з атомів. Оскільки авіація є чи не найбільшим забруднювачем атмосферного повітря, технологія Танга допоможе знизити викиди вуглекислого газу.
"Відмова від водневих паливних елементів або акумуляторних батарей є чудовим рішенням, оскільки і водень, і акумуляторні батареї мають свої недоліки", — пишуть журналісти.
Для плазмового реактивного двигуна потрібне потужне електропостачання, особливо з відновлювальних джерел. Очікується, що вони витіснять турбіни внутрішнього згоряння в літаках та дронах.
