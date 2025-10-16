Відео
Україна
Перший у світі плазмовий двигун — як це змінить авіацію

Перший у світі плазмовий двигун — як це змінить авіацію

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 20:12
Оновлено: 20:12
Плазмовий двигун для літаків та дронів — чому він кращий за інші двигуни
Літак. Фото: Unsplash

У майбутньому в авіаційній промисловості не використовуватимуть двигуни на внутрішньому згорянні. У літаках та дронах будуть плазмові реактивні двигун, перший прототип яких вже представили у Китаї.

Про це пише видання Econews.

Читайте також:

Що придумали вчені

Як зазначається у статті, для нового типу двигуна використали технологію, спрямовану на зменшення глобальних викидів вуглецю, особливо в авіаційній галузі.

"Цей плазмовий реактивний двигун не потребує викопного палива або хімічних палив. Цей проєкт, спрямований на створення авіації з нульовими викидами, очолював професор Джау Танг з Уханьського університету, команда якого використовувала в основному мікрохвильову технологію та фізику плазми", — йдеться у повідомленні. 

Як працюватимуть нові двигуни

Розробка професора передбачає, що двигуни для літаків працюватимуть на фізиці плазми — це четвертий стан речовини, який утворюється, коли енергія вириває електрони з атомів. Оскільки авіація є чи не найбільшим забруднювачем атмосферного повітря, технологія Танга допоможе знизити викиди вуглекислого газу. 

"Відмова від водневих паливних елементів або акумуляторних батарей є чудовим рішенням, оскільки і водень, і акумуляторні батареї мають свої недоліки", — пишуть журналісти. 

Для плазмового реактивного двигуна потрібне потужне електропостачання, особливо з відновлювальних джерел. Очікується, що вони витіснять турбіни внутрішнього згоряння в літаках та дронах.

Раніше стало відомо, що італійський стартап винайшов вітряки, які можуть генерувати більше енергії. Відомо, як це працює. Також ми розповідали, навіщо Nasa будувати село на Місяці.

Китай літак технології авіація двигун
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
