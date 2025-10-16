Генерація енергії на 60% більше — що винайшли дослідники

Вертикальна вітрова турбіна. Скриншот: geviwind

Нові вітрові турбіни здатні підвищити річну генерацію електроенергії до 60%. Також на них не впливають погодні умови, на відміну від нині відомих типів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

Як працюють вітрові турбіни

Унікальні вертикальні вітрові турбіни були створені італійським стартапом GEVI Wind, йдеться на сайті компанії. Вони обладнані інтелектуальною системою управління зі штучним інтелектом (ШІ), яка аналізує дані:

про напрям вітру;

швидкість

турбулентність.

Завдяки цьому лопаті вітрової турбіни самостійно коригуються кожні кілька мілісекунд. Це не лише підвищує ефективність збору енергії, а й зменшує механічне навантаження на 80%, що подовжує термін служби установки.

Що ще варто знати

Кожна турбіна має висоту близько 3 метрів і діаметр ротора у понад 5 метрів. Ці показники дозволяють встановлювати турбіни на дахах промислових будівлях або в локальних енергомережах.

Турбіна запрацює, щойно швидкість вітру сягне 2,5 м/с і забезпечує потужність від 3 до 5 кВт. Цього вистачить невеликим об'єктам чи домогосподарствам.

Крім того, рівень шуму нової турбіни не перевищує 38 дБ на відстані 10 метрів, що відповідає рівню шепоту. Це робить технологію придатною навіть для житлових кварталів.

Раніше ми розповідали, що в Китаї створили та протестували перший плавучий вітровий генератор. Дізнавайтесь також, де знайшли унікальну шахту, яка змінить світову енергетику.