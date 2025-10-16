Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії "Розумні" вітряки дають на 60% енергії більше — у чому секрет

"Розумні" вітряки дають на 60% енергії більше — у чому секрет

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 06:20
Генерація енергії на 60% більше — що винайшли дослідники
Вертикальна вітрова турбіна. Скриншот: geviwind

Нові вітрові турбіни здатні підвищити річну генерацію електроенергії до 60%. Також на них не впливають погодні умови, на відміну від нині відомих типів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що про це відомо. 

Реклама
Читайте також:

Як працюють вітрові турбіни

Унікальні вертикальні вітрові турбіни були створені італійським стартапом GEVI Wind, йдеться на сайті компанії. Вони обладнані інтелектуальною системою управління зі штучним інтелектом (ШІ), яка аналізує дані:

  • про напрям вітру;
  • швидкість
  • турбулентність.

Завдяки цьому лопаті вітрової турбіни самостійно коригуються кожні кілька мілісекунд. Це не лише підвищує ефективність збору енергії, а й зменшує механічне навантаження на 80%, що подовжує термін служби установки.

Що ще варто знати 

Кожна турбіна має висоту близько 3 метрів і діаметр ротора у понад 5 метрів. Ці показники дозволяють встановлювати турбіни на дахах промислових будівлях або в локальних енергомережах.

Турбіна запрацює, щойно швидкість вітру сягне 2,5 м/с і забезпечує потужність від 3 до 5 кВт. Цього вистачить невеликим об'єктам чи домогосподарствам. 

Крім того, рівень шуму нової турбіни не перевищує 38 дБ на відстані 10 метрів, що відповідає рівню шепоту. Це робить технологію придатною навіть для житлових кварталів.

Раніше ми розповідали, що в Китаї створили та протестували перший плавучий вітровий генератор. Дізнавайтесь також, де знайшли унікальну шахту, яка змінить світову енергетику. 

електроенергія стартап штучний інтелект енергія вітряк
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації