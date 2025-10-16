Генерация энергии на 60% больше — что изобрели исследователи

Вертикальная ветровая турбина. Скриншот: geviwind

Новые ветровые турбины способны повысить годовую генерацию электроэнергии до 60%. Также на них не влияют погодные условия, в отличие от ныне известных типов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Как работают ветровые турбины

Уникальные вертикальные ветровые турбины были созданы итальянским стартапом GEVI Wind, говорится на сайте компании. Они оборудованы системой управления с искусственным интеллектом (ИИ), которая анализирует данные:

о направлении ветра;

скорости

турбулентности.

Благодаря этому лопасти ветровой турбины самостоятельно корректируются каждые несколько миллисекунд. Это не только повышает эффективность сбора энергии, но и уменьшает механическую нагрузку на 80%, что продлевает срок службы установки.

Что еще стоит знать

Каждая турбина имеет высоту около 3 метров и диаметр ротора более 5 метров. Эти показатели позволяют устанавливать турбины на крышах промышленных зданиях или в локальных энергосетях.

Турбина заработает, как только скорость ветра достигнет 2,5 м/с и обеспечивает мощность от 3 до 5 кВт. Этого хватит небольшим объектам или домохозяйствам.

Кроме того, уровень шума новой турбины не превышает 38 дБ на расстоянии 10 метров, что соответствует уровню шепота. Это делает технологию пригодной даже для жилых кварталов.

