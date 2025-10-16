Плазменный двигатель для самолетов и дронов — почему он лучше других двигателей

Самолет. Фото: Unsplash

В будущем в авиационной промышленности не будут использовать двигатели на внутреннем сгорании. В самолетах и дронах будут плазменные реактивные двигатели, первый прототип которых уже представили в Китае.

Об этом пишет издание Econews.

Что придумали ученые

Как отмечается в статье, для нового типа двигателя использовали технологию, направленную на уменьшение глобальных выбросов углерода, особенно в авиационной отрасли.

"Этот плазменный реактивный двигатель не требует ископаемого топлива или химических топлив. Этот проект, направленный на создание авиации с нулевыми выбросами, возглавлял профессор Джау Танг из Уханьского университета, команда которого использовала в основном микроволновую технологию и физику плазмы", — говорится в сообщении.

Как будут работать новые двигатели

Разработка профессора подразумевает, что двигатели для самолетов будут работать на физике плазмы — это четвертое состояние вещества, которое образуется, когда энергия вырывает электроны из атомов. Поскольку авиация является едва ли не самым большим загрязнителем атмосферного воздуха, технология Танга поможет снизить выбросы углекислого газа.

"Отказ от водородных топливных элементов или аккумуляторных батарей является отличным решением, поскольку и водород, и аккумуляторные батареи имеют свои недостатки", — пишут журналисты.

Для плазменного реактивного двигателя требуется мощное электроснабжение, особенно из возобновляемых источников. Ожидается, что они вытеснят турбины внутреннего сгорания в самолетах и дронах.

Для плазменного реактивного двигателя требуется мощное электроснабжение, особенно из возобновляемых источников. Ожидается, что они вытеснят турбины внутреннего сгорания в самолетах и дронах.