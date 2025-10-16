Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Первый в мире плазменный двигатель — как это изменит авиацию

Первый в мире плазменный двигатель — как это изменит авиацию

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 20:12
обновлено: 20:12
Плазменный двигатель для самолетов и дронов — почему он лучше других двигателей
Самолет. Фото: Unsplash

В будущем в авиационной промышленности не будут использовать двигатели на внутреннем сгорании. В самолетах и дронах будут плазменные реактивные двигатели, первый прототип которых уже представили в Китае.

Об этом пишет издание Econews.

Реклама
Читайте также:

Что придумали ученые

Как отмечается в статье, для нового типа двигателя использовали технологию, направленную на уменьшение глобальных выбросов углерода, особенно в авиационной отрасли.

"Этот плазменный реактивный двигатель не требует ископаемого топлива или химических топлив. Этот проект, направленный на создание авиации с нулевыми выбросами, возглавлял профессор Джау Танг из Уханьского университета, команда которого использовала в основном микроволновую технологию и физику плазмы", — говорится в сообщении.

Как будут работать новые двигатели

Разработка профессора подразумевает, что двигатели для самолетов будут работать на физике плазмы — это четвертое состояние вещества, которое образуется, когда энергия вырывает электроны из атомов. Поскольку авиация является едва ли не самым большим загрязнителем атмосферного воздуха, технология Танга поможет снизить выбросы углекислого газа.

"Отказ от водородных топливных элементов или аккумуляторных батарей является отличным решением, поскольку и водород, и аккумуляторные батареи имеют свои недостатки", — пишут журналисты.

Для плазменного реактивного двигателя требуется мощное электроснабжение, особенно из возобновляемых источников. Ожидается, что они вытеснят турбины внутреннего сгорания в самолетах и дронах.

Ранее стало известно, что итальянский стартап изобрел ветряки, которые могут генерировать больше энергии. Известно, как это работает. Также мы рассказывали, зачем Nasa строить деревню на Луне.

Китай самолет технологии авиация двигатель
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации