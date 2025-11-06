Экономит топливо и снижает выбросы углекислого газа — что известно о первой в мире морской энергосистеме на корабле

Солнечные паруса — как работает первая энергосистема в море
Впервые в истории мирового судоходства на грузовое судно установили морскую солнечную энергосистему. Эта инновация может в корне изменить отрасль.
Об этом пишет издание Interestingengineering.
Подробнее о морской солнечной системе
Систему разработала роттердамская компания Wattlab, специализирующаяся на чистой энергетике. Первым в истории судном с морской солнечной электростанцией стал дизель-электрический сухогруз MV Vertom Tula дедвейтом 7280 тонн. Установка уменьшит потребление топлива на судне и сократит выбросы CO2. То есть, сухогруз будет надежным источником возобновляемой энергии в море.
Морская энергосистема имеет 44 солнечные панели, которые производят почти 79 кВт энергии на пике — этот объем покрывает примерно 20% энергопотребностей корабельных систем, таких как:
- освещение;
- кондиционирование воздуха;
- навигация.
Энергосистему можно быстро установить или демонтировать панели — это очень важно для грузовых судов. При необходимости экипаж корабля сможет сложить их в пространство, которое соответствует 6-метровому контейнеру.
"Для судовладельцев важны скорость, простота использования и экономичность. Система не только сокращает расходы, но и помогает уменьшить углеродный след", — сказал соучредитель и директор компании Wattlab Бо Салет.
Как изменится мореплавание
Тем временем эксперты убеждены, что появление морской солнечной установки станет ключом к решению экологических проблем прибрежного и каботажного флота в Европе.
