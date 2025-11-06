Видео
Солнечные паруса — как работает первая энергосистема в море

Солнечные паруса — как работает первая энергосистема в море

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 06:20
обновлено: 22:16
Экономит топливо и снижает выбросы углекислого газа — что известно о первой в мире морской энергосистеме на корабле
Первое грузовое судно с морской электростанцией. Фото: Interestingengineering.com

Впервые в истории мирового судоходства на грузовое судно установили морскую солнечную энергосистему. Эта инновация может в корне изменить отрасль.

Об этом пишет издание Interestingengineering.

Читайте также:

Подробнее о морской солнечной системе

Систему разработала роттердамская компания Wattlab, специализирующаяся на чистой энергетике. Первым в истории судном с морской солнечной электростанцией стал дизель-электрический сухогруз MV Vertom Tula дедвейтом 7280 тонн. Установка уменьшит потребление топлива на судне и сократит выбросы CO2. То есть, сухогруз будет надежным источником возобновляемой энергии в море.

Морская энергосистема имеет 44 солнечные панели, которые производят почти 79 кВт энергии на пике — этот объем покрывает примерно 20% энергопотребностей корабельных систем, таких как:

  • освещение;
  • кондиционирование воздуха;
  • навигация.

Энергосистему можно быстро установить или демонтировать панели — это очень важно для грузовых судов. При необходимости экипаж корабля сможет сложить их в пространство, которое соответствует 6-метровому контейнеру.

"Для судовладельцев важны скорость, простота использования и экономичность. Система не только сокращает расходы, но и помогает уменьшить углеродный след", — сказал соучредитель и директор компании Wattlab Бо Салет.

Как изменится мореплавание

Тем временем эксперты убеждены, что появление морской солнечной установки станет ключом к решению экологических проблем прибрежного и каботажного флота в Европе.

Как стало известно ранее, самолеты будущего будут летать на топливе, добытом из пищевых отходов. Известно, как это возможно. Также мы рассказывали, что ученые сконструировали первый в мире плазменный двигатель для самолетов. Новую технологию создали с прицелом на уменьшение глобальных выбросов углерода.

корабль море энергосистема энергия солнечная активность
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
